Articolo »

Manifestazioni

13 dicembre 2021

13 dicembre 2021 Casale Monferrato

Domenica 12 dicembre Nataltrekking: ancora un successo! La camminata urbana a Casale Monferrato

di r.m.

Racconti d’arte, storia e tradizione presepiale con Nataltrekking, iniziativa promossa dal Parco del Po piemontese, che domenica pomeriggio si è svolta a Casale Monferrato.

Passo dopo passo, seguendo e attraversando il Po, si è proposto incontri tra storie e persone, scambi tra chi narra e chi ascolta. Seguendo il fiume, lungo la ciclabile, si è raggiunto dapprima il quartiere del Ronzone, per visitare Centrale di Sollevamento delle acque, realizzata negli anni ’70 dell’800 e oggi splendida sede del Collegio Circondariale dei Geometri. Ad accogliere i partecipanti e a condurre la visita vi era il presidente Giovanni Spinoglio, affiancato da Giovanni Ginepro, Maura Costanzo, membri consiglio direttivo del collegio, e Berra Paola dell’associazione Geomonferrato.

E alla centralina è stato allestito un presepe speciale, certo non tradizionale, pro Unicef. Il Natale arriva nello stesso giorno per tutti, ma non è per tutti uguale…è ben si comprende nella scena che illustra un barcone in mare che accoglie una ‘maternità’ in fuga.

Seconda tappa del pomeriggio, condotto da Anna Maria Bruno, ha visto protagonista il Castello dei Paleologi, dove nella Manica lunga, è esposta la mostra “Gold Explosions”, dell’artista valenzano Matteo Dossola, curata da Anselmo Villata. Autore e curatore, entrambi presenti, hanno condotto alla visita della ‘dorata ed esplosiva’ esposizione, descrivendo tecnica e significato delle opere.

Ancora lungo il fiume, nell’ora del tramonto, con la magia dei colori che rendono il Monte Rosa veramente tale, si è giunti al quartiere di Oltreponte, alla chiesa parrocchialedell’Assunzione di Maria Vergine, per seguire, con la puntuale descrizione condotta da Beppe Puglia, le scene rappresentate negli ‘scogli’ (scenografie realizzate da don Renato Dalla Costa) come da antica tradizione del presepe napoletano di gusto barocco. Conclusione perfetta di questo pomeriggio a tema natalizio.