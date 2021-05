Articolo »

26 maggio 2021

26 maggio 2021 Casale Monferrato

Cordoglio in Monferrato per la scomparsa di Maria Luisa Piatesi

di r.m.

Cordoglio a Casale e in Monferrato per la scomparsa di Maria Luisa Piatesi. Era stata moglie del noto neurologo Sergio Broglia, lascia i figli Fabio e Carlo. Molto attiva nel mondo del volontariato in particolare in Liguria, a Sestri Levante dove il figlio Fabio era consigliere comunale.

Il funerale sarà celebrato venerdì 28 maggio alle ore 10 a Montalenghe nel Canavese. Subito dopo, alle ore 12, la salma sarà tumulata nel cimitero di Casale.