19 dicembre 2022

19 dicembre 2022 Castelletto Monferrato

Dalla Regione Piemonte Danni da maltempo: arrivano le risorse per tre Comuni A Castello Monferrato, Murisengo e Occimiano

di r.m.

«Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale. Sono alcuni dei progetti che la Regione Piemonte finanzierà a dicembre attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali».

Lo comunica la Regione Piemonte che spiega: «In totale sono 9 i Comuni che potranno usufruire del nuovo contributo regionale per un totale di circa 387 mila euro. Lo stanziamento si aggiunge ai fondi già erogati dalla Regione a ottobre (61 mila euro per 3 interventi) e giugno (378 mila euro per 4 interventi)».

«Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. É sempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale».

In Monferrato gli interventi saranno nei Comuni di Castelletto Monferrato per il consolidamento di un tratto di via Coste, a Murisengo per la demolizione del ponte sullo Stura e la realizzazione di un ponte idoneo, a Occiminano per il ripristino del ponte su Canale Lanza.