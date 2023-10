Articolo »

10 ottobre 2023

10 ottobre 2023 San Salvatore

Fondazione Palmisano “Le molte vite di Umberto Eco”. Da giovedì la Biennale A San Salvatore

Umberto Eco. Il celebre semiologo in una edizione della Biennale

di Massimo Castellaro

Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre ritorna a San Salvatore e Alessandria la Biennale Piemonte e Letteratura promossa dalla Fondazione ‘Carlo Palmisano’ e dedicata quest’anno a “Le molte vite di Umberto Eco”.

“Nella ormai folta presenza di autori di origine piemontese che la Fondazione Carlo Palmisano, Piemonte e letteratura – spiegano gli organizzatori - ha immortalato negli Atti dei convegni non poteva mancare Umberto Eco, già presente nell’albo d’oro della saggistica.Umberto Eco è un autore che si espresso in un ventaglio di libri che hanno stupito il mondo, con uno stile che sapeva combinare l’alta erudizione con un’affascinante miscuglio di filosofia, analisi del linguaggio, semiotica e senso dell’umorismo. A raccontare e interpretare la sua opera sarà un coro di voci amiche che si riuniscono per ricordare l’uomo e lo scrittore, convinte che avesse ragione quando scrisse che i libri allungano la vita. Lui ne ha vissute moltissime, ‘una piccola anticipazione di immortalità’”.

Giovedì 12 ottobre, alle ore 21 al Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato avrà luogo la cerimonia di assegnazione del Premio Letterario per la Saggistica ‘Città di San Salvatore Monferrato - Carlo Palmisano’ a Carlo Ossola, filologo e critico letterario, seguita dal concerto sulle note dei ricordi con Gianni Coscia (a sua volta quest’anno premiato a Valenza con il ‘Valenza Jazz’ alla carriera, nda) e Silvia Benzi impegnati in “Vecchio Liceo e Dintorni”. La prima occasione, che portò San Salvatore Monferrato al centro della cultura internazionale, fu l’incontro dedicato a Igino Ugo Tarchetti.