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Cultura

27 aprile 2026

27 aprile 2026 Casale Monferrato

La Fabbrica di S. Caterina Luci e suoni efficienti nella chiesa di Santa Caterina Mercoledì 29 aprile la messa per la patrona d'Italia

La cupola di Santa Caterina vista da piazza Castello

di a.mo.

Visitatori e turisti ne hanno già apprezzato l’utilità e l’ulteriore miglioramento nell’ammirare la bellezza dei dipinti murali. Si sono conclusi i lavori di adeguamento e valorizzazione degli impianti luci/audio presso la chiesa di Santa Caterina, un passaggio strategico che segna un punto decisivo nel percorso di recupero del bene architettonico. Il progetto, realizzato anche grazie ai contributi del Ministero della Cultura, ha saputo bilanciare l'impatto estetico con le rigorose necessità di tutela e sicurezza richieste da un edificio di tale pregio.

Grazie all'impiego di strip LED ad alta efficienza, l’illuminazione interna è stata concepita per risultare completamente invisibile, con i corpi illuminanti posizionati sapientemente sulle cornici dei vari livelli, dalla lanterna fino alla base della chiesa. L'obiettivo condiviso dalla Committenza e dal team tecnico è stato quello di ricreare la suggestione cromatica delle antiche candele, lasciando che la luce filtri dalle architetture per esaltare i dipinti murali senza mostrare l'apparato tecnologico. Oltre alle aree già coinvolte nel restauro della cupola, il sistema è stato esteso in modo definitivo alle cappelle, al presbiterio e ai pennacchi, armonizzando la luce artificiale a quella naturale.

Per garantire una gestione efficiente e moderna, è stato installato un sistema domotico avanzato che permette di memorizzare diversi scenari luminosi, adattando l’atmosfera dell'aula alle diverse esigenze del momento, dalle funzioni religiose alle manifestazioni culturali. Tale flessibilità è fondamentale anche in vista del progetto sperimentale “Chiese a porte aperte”, promosso dalla Consulta dei beni culturali ed ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta, che consentirà l'apertura on demand del bene una volta ultimato il restauro del portone d'ingresso.

L'aula è stata dotata di un moderno impianto di audio diffusione, pensato per supportare sia la liturgia che i numerosi eventi culturali che richiamano un ampio pubblico. Sul fronte della sicurezza, la razionalizzazione delle dorsali elettriche e dei nuovi quadri ha permesso di rispondere ai più recenti standard di protezione antincendio.

Questo intervento rappresenta pienamente la missione della Fabbrica di Santa Caterina ETS, impegnata a rendere la chiesa un luogo sicuro, tecnologicamente all'avanguardia, a basso impatto energetico e sempre più accessibile alla comunità e ai visitatori.



Venerdì 24 aprile, alle ore 18, nel coro delle Monache della chiesa di Santa Caterina, verrà inaugurata l’ultima tappa casalese della mostra “Com’eri vestita?”, ideata da Amnesty International e Libere Sinergie, promossa da Zonta Club Alessandria con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del centro antiviolenza me.dea, con un percorso che ha toccato il CIOFS, l’Istituto Balbo e il For.Al per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. La mostra sarà aperta al pubblico (accesso da piazza Castello) nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile dalle ore 14,30 alle 18,30 (chiesa aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18.30 - ingresso a offerta libera).

Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 sarà celebrata la S. Messa per Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e compatrona d’Europa. Alla cerimonia, sono invitate le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e le associazioni d’arma. Canti affidati alla Corale di Cerrina Monferrato.

La Fabbrica di Santa Caterina ETS e Mir Tour, con il patrocinio della Diocesi di Casale Monferrato e della Città di Casale Monferrato, promuovono, ancora una volta, un esclusivo itinerario storico, artistico e letterario intitolato “Sui Passi di Anna d’Alençon”. Questo affascinante viaggio nel tempo offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire chiese, monumenti e luoghi emblematici legati alla figura della Marchesa di Monferrato, protagonista del romanzo storico “Anna che custodì il giovane mago” di Maura Maffei.

Le date delle passeggiate in città sono fissate per domenica 10 e venerdì 22 maggio, con ritrovo alle ore 14.45 nel cortile del Castello e partenza alle 15. Le visite verranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Per garantire la propria partecipazione, la prenotazione è obbligatoria (partecipazione a offerta a partire da 16 euro, a sostegno del restauro della chiesa di S. Caterina). Email: info@santacaterinacasalemonferrato.it. Telefono: 0142 591375.