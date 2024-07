Articolo »

26 luglio 2024 Vignale Monferrato

Sabato 27 luglio Evento a Vignale con “L’esultante suol d’Aleramo” Con il circolo "I Marchesi del Monferrato"

La presentazione della manifestazione ad Alessandria

di Paolo Giorcelli

“L’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo”: è l’ottava stanza del “Piemonte” di Giosuè Carducci, assunto per l’occasione a “testimonial” letterario, che ispira il titolo dell’evento “L’esultante Suol d’Aleramo” con il quale sabato 27 luglio il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, presieduto da Emiliana Conti, porta avanti la celebrazione dei suoi primi vent’anni di attività.

Due decenni che rappresentano un pezzo di storia di chi “fa” la storia, la ama e la diffonde – sottolinea il collettivo, nato il 28 agosto 2004 da un’idea di Roberto Maestri - Vent’anni nel corso dei quali l’associazione ha cercato con tutti i mezzi a disposizione di perseguire il suo fine costitutivo: divulgare la storia del nostro territorio, ampliandone i confini fino a contenere quanti più significati possibili e diventando sostenitori della cultura che contraddistingue questi luoghi, non solo in senso accademico ma anche pratico. Un Monferrato che, attraverso la sua geografia e i propri personaggi, intende riconquistare quella posizione “centrale” che un tempo deteneva, il crocevia fra Oriente e Occidente.

“L’esultante Suol l’Aleramo” sposerà narrazione storica, sport, gastronomia e divertimenti sullo sfondo dello Sferisterio “Cesare Porro”: una giornata promossa da un tandem organizzativo e di sostenitori-partner che include, oltre al Circolo Culturale, il Panathlon Alessandria Cittadella, l’Amministrazione Comunale, la locale Associazione Sportiva Dilettantistica, la Provincia, l’Azienda Agricola Accornero, l’Azienda Vinicola Canato, il Club Papillon, la Macelleria Salumeria Emiliano Pala, l’Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale ANUU e Gaudio Vini. In un’epoca in cui la cultura è spesso “snobbata” a favore dello svago, abbiamo scelto come Circolo Culturale di insistere con la promozione del patrimonio immateriale “monferrino” proprio con il divertimento.

Apriranno la kermesse, alle 16, i saluti istituzionali del sindaco Tina Corona, del Presidente dei “Marchesi del Monferrato” Emiliana Conti, e dei referenti di Panathlon Alessandria, ASD Vignale e Club Papillon, rispettivamente Pier Luigi Luparia, Tamara Avogadro e Paolo Massobrio. Seguirà la conferenza del Professor Federico Giorgio Siboni, collaboratore del Circolo Culturale, “L’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo. Il Monferrato, terra di confine, terra di confini”.

L’attenzione si sposterà, quindi, sugli sport sferistici: il campo del “Porro” accoglierà esibizioni di pallone bracciale, tamburello e pantalera.

A far calare il sipario interverrà la buona tavola. Alle 20 verrà servita la cena (al costo di 30 euro, con prenotazione a effettuarsi al numero 340 9823963, fino ad esaurimento dei posti disponibili), allietata in perfetto stile medievale con tanto di esibizioni di musici, acrobati e giocolieri con “giochi de foco” a cura della Compagnia Folet d’la Marga.