24 giugno 2019

24 giugno 2019 Cella Monte

In Monferrato Una festa per celebrare i Paesaggi Vitivinicoli, Patrimonio Unesco Tra gli eventi il convegno all'Ecomuseo di Cella Monte

di r.m.

È stato un weekend ricco di eventi quello appena trascorso tra Langhe Roero e Monferrato per festeggiare i primi cinque anni di iscrizione dei Paesaggi Vitivinicoli alla World Heritage List Unesco. Dai brindisi ai concerti nei luoghi più suggestivi del sito Unesco.

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del 50° sito Unesco, ha fatto il punto sui tanti progetti realizzati in questi anni e sugli obiettivi futuri durante il convegno nazionale che si è svolto venerdì 21 giugno all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte, nel cuore della componente “Il Monferrato degli Infernot”.

Folta e sentita è stata la partecipazione ai lavori di sindaci e amministratori del territorio: dai padroni di casa Maurizio Deevasis, primo cittadino di Cella Monte, e Stefano Bisoffi, presidente dell’Ecomuseo, a Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato e vice presidente della provincia di Alessandria. Particolarmente significativo è stato l’intervento di Vittoria Poggio, neo assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, che ha assicurato il suo impegno per far procedere in modo spedito i progetti in campo, favorendo la coesione tra pubblico e privato.

servizio su "Il Monferrato" di martedì 25 giugno