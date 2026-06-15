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Attualità

15 giugno 2026

15 giugno 2026 Fubine Monferrato

Lega Giovani, nuovi incarichi per Morando e Sgheiz Riunione congiunta del direttivo regionale e provinciale alla Festa della Lega di Fubine Monferrato

di r.m.

Si è tenuta sabato 13 giugno, in occasione della 24ª edizione della Festa della Lega di Fubine Monferrato, una riunione congiunta del direttivo regionale e provinciale della Lega Giovani. Un appuntamento che ha visto la partecipazione dei coordinatori provinciali del Piemonte, riuniti sotto la guida del coordinatore regionale Matteo Gagliasso, in una delle manifestazioni più longeve e identitarie del movimento leghista sul territorio.



Ad aprire i lavori è stato il coordinatore provinciale di Alessandria, Lorenzo Iacovoni, che ha voluto innanzitutto rivolgere un riconoscimento speciale a Martina Bianchi, 22 anni, fubinese, laureata in Economia alla Cattolica di Milano e da marzo scorso segretario della sezione locale della Lega. "Martina è la dimostrazione concreta di quello in cui crediamo — ha dichiarato Iacovoni —. I giovani non sono il futuro del partito: sono il presente. Diventare segretario di sezione a 22 anni, con il voto unanime dei militanti, non è un punto di arrivo. È un inizio bellissimo, e ne siamo tutti orgogliosi."



La riunione è stata anche l'occasione per ufficializzare due nomine importanti per il gruppo provinciale di Alessandria. Edoardo Morando assume la carica di coordinatore cittadino della Lega Giovani di Alessandria. Attuale presidente della Consulta Comunale dei Giovani — organismo voluto dalla Lega quando era al governo della città — Morando porta con sé un'esperienza istituzionale concreta e un radicamento sul territorio che lo rendono la figura giusta per guidare il gruppo cittadino. "Edoardo non è una scommessa — ha detto Iacovoni —. È qualcuno che ha già dimostrato sul campo di saper rappresentare i giovani con serietà e competenza. Sono certo che darà nuovo slancio al nostro lavoro in città."



Un ringraziamento è stato rivolto a Beatrice Cremon, che lascia il coordinamento cittadino dopo un percorso impegnativo. "Beatrice ha guidato il gruppo in anni tutt'altro che semplici — ha sottolineato Iacovoni —. Lo ha fatto con dedizione, con senso di responsabilità, anche nei momenti più complicati. Ma lei c’è sempre stata. E questo, in politica, vale più di qualsiasi altra cosa. La ringrazio dal cuore."

Beatrice Cremon rimane nel coordinamento provinciale in qualità di vice coordinatrice.



La seconda nomina riguarda Anna Sgheiz, che entra a far parte del coordinamento provinciale come vice coordinatrice provinciale. «Il suo profilo parla da solo: assessore al Comune di Tortona, già un mandato da consigliera comunale e uno da consigliere provinciale (con il presidente Bussalino), Anna è una figura che ha saputo costruire nel tempo un'esperienza istituzionale rara per la sua generazione. Ma prima ancora di essere un'amministratrice, Anna Sgheiz è cresciuta politicamente dentro la Lega Giovani, ed è questo che la rende una figura completa: conosce il movimento dalle radici, ne condivide i valori e l'approccio, e porta oggi in dote anche la solidità di chi ha già governato».



"Anna è uno degli elementi più promettenti che la Lega abbia in provincia di Alessandria — ha dichiarato con convinzione Iacovoni —. Unisce l'entusiasmo di chi crede davvero in quello che fa con una maturità politica rara. Averla al mio fianco nel coordinamento provinciale è per me motivo di grande orgoglio, e sono convinto che darà un contributo determinante al lavoro che ci aspetta."



A chiudere l'intervento del coordinatore provinciale, una proiezione chiara verso i prossimi mesi: "Queste nomine hanno un senso preciso — ha concluso Iacovoni —. Manca un anno alle elezioni comunali di Alessandria. Vogliamo farci trovare compatti, determinati ed entusiasti.”