22 gennaio 2022

22 gennaio 2022 Casale Monferrato

Comunità Ebraica Giornata della Memoria: le celebrazioni a Casale Domenica il momento dell'accensione dei 6 lumi più uno

di r.m.

Cominceranno domenica 23 gennaio alle ore 15.30 le celebrazioni della Comunità Ebraica di Casale per la Giornata della Memoria del 2022. Come è ormai lunga tradizione ci si troverà nell’androne della Comunità in vicolo Salomone Olper, all’ingresso della Sinagoga, dove è collocato un piccolo memoriale, opera di Antonio Recalcati e la targa che ricorda tutti i Caduti delle comunità di Casale e Moncalvo perite nella Shoà.

Sarà il momento per una preghiera commemorativa (in ebraico Yizkor) e la lettura di nomi delle 63 vittime monferrine. Poi le autorità civili del territorio saranno chiamate ad accendere la lampada con 6 lumi più uno in memoria dei 6 milioni di caduti nel popolo ebraico e del milione di rom, omossessuali, oppositori politici, testimoni di Geova… e ogni persona cancellata dalla tragedia dei campi di sterminio. E’ prevista la presenza dell’Assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni si segnala, nella mattina del 23 gennaio, l’adesione della Comunità Casalese alla quinta edizione della maratona non competitiva “Run for Mem” promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dalla Comunità Ebraica di Vercelli-Novara- Biella - V.C.O che si terrà a Novara.



Gli eventi proseguono nella mattina di giovedì 27 gennaio, ovvero l’anniversario della Liberazione di Auschwitz, data scelta a livello internazionale per commemorare tutti le persone perite nei campi di sterminio. In collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alle ore 10.30 verrà deposta una corona al cardine del cancello del vecchio ghetto in ricordo di tutte le vittime. Mentre alle ore 16 le celebrazioni si spostano al Comune di Moncalvo, per momento di riflessione e accensione dei lumi al vecchio ghetto della cittadina astigiana.



Infine, venerdì 28 gennaio alle ore 9,30 il Presidente della Comunità Carmi Elio e la Consigliere Adriana Torre Ottolenghi incontreranno gli studenti del Liceo Scientifico Balbo-Palli di Casale Monferrato presso l’aula magna dell’istituto.