20 dicembre 2025

Sabato al castello Le origini casalesi di Pier Paolo Pasolini "Una brezza verde e serena” di Mattia Rossi

di r.m.

Nel 2022, la Fondazione Monferrato Live Experience aveva debuttato nel proprio impegno nel panorama culturale casalese con un evento per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Ora, nell’anno in cui ricorre il 50° dalla morte, la Fondazione dà vita a un nuovo progetto che amplia e porta a compimento quello di tre anni fa.

La casa Editrice Federlearn con la sua Collana edizioni Remedios, infatti, hanno dato alle stampe “Una brezza verde e serena. Le origini casalesi di Pier Paolo Pasolini”, un saggio del giornalista Mattia Rossi che si occupa di analizzare i legami tra Pasolini e Casale e il Monferrato e che verrà presentato sabato 20 dicembre alle 17 nel corso di un evento al castello di Casale Monferrato. Legami che si sostanziano, innanzitutto, in una persona: Giulia Zacco, giovane sarta casalese che nel 1887 sposò un apprendista distillatore giunto a Casale dal Friuli. I due ebbero cinque figli: la primogenita Susanna, nel 1922, darà alla luce Pier Paolo.

Il libro ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, l’istituzione scientifica che, a livello nazionale, studia l’opera e la biografia del poeta. E proprio il presidente del CSPPP, Marco Salvadori, ha donato una presentazione del volume definito «una ricerca indispensabile, capace di aggiungere un tassello prezioso alla conoscenza dell’universo pasoliniano».

A donare ulteriore prestigio al libro c’è la prefazione di Dacia Maraini, “signora” della letteratura italiana che di Pasolini fu intima amica, nella quale rimarca l’importanza dell’infanzia del poeta per la comprensione dell’intera biografia pasoliniana: «Questo studio, preciso e appassionato, ci offre un’occasione rara: avvicinarci a Pasolini senza l’armatura del mito», scrive nella prefazione. Ed è sempre Dacia Maraini che firma anche una breve conclusione posta a chiusura del libro in cui riflette sulle figure femminili (la mamma e la nonna), sull’omosessualità del poeta e sulla loro amicizia.

A precedere la presentazione del libro, sabato, nel torrione del castello paleologo, ci sarà, a partire dalle 16, un incontro in cui le Edizioni Federlearn-Remedios presenteranno il loro catalogo editoriale alla presenza degli autori dei tanti libri già pubblicati. Seguirà, poi, dalle 17, l’evento dedicato a Pasolini e, al termine, un momento conviviale.

L’evento è patrocinato anche dal Comune di Casale.