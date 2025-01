Articolo »

26 gennaio 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale A Fidenza la Novipiù cerca conferme contro la Fulgor

Simone Vecerina in azione contro Mestre (foto Dalla Zuanna)

di p.z.

Dopo la bella affermazione casalinga contro la Gemini Mestre (quinta vittoria nelle ultime sei partite disputate), la Novipiù Monferrato Basket torna in campo domenica 26 gennaio alle ore 18 nella sfida del “PalaPratizzoli” di Fidenza contro i padroni la Fulgor Foppiani Fulgor nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. I rossoblu di coach Fabio Corbani sono in un ottimo momento di forma e cercano continuità di risultati per confermarsi nella parte alta della classifica immediatamente a ridosso delle squadre di vertice. Nella partita contro Mestre si è fermato Marco Rupil per un problema a un ginocchio; il giocatore sta lavorando per tornare ad essere disponibile, idem Pietro Basta che non è sceso in campo nelle ultime due sfide. Quella di Fidenza sarà la prima gara di un trittico ravvicinato che vedrà la Novipiù tornare poi in campo mercoledì 29 gennaio (ore 20,30) in casa contro Omegna nel derby del Piemonte e poi ancora domenica 2 febbraio (ore 18), sempre al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, contro Crema.

La giovane Fulgor Foppiani Fidenza di coach Stefano Bizzozi è senza dubbio una delle rivelazioni del campionato e in classifica attualmente ha due punti in meno dei monferrini. Una squadra molto giovane che ha nel proprio roster tanti ragazzi che partecipano anche al campionato U19 Eccellenza. Su tutti spicca il talento di Levi Valdo, guardia classe 2005 che sta producendo 16 punti di media a partita. Ottimo anche l’apporto del play-maker Simone Valsecchi, alla seconda stagione in B Nazionale. Rispetto alla sfida di andata, terminata con il risultato di 66-62 per la Novipiù, ci sarà il centro finlandese Mubashar Alì, arrivato in estate come "non formato", 215 centimetri e 28 anni tra un mese. Il giocatore nativo di Helsinki vanta una lunga militanza in NCAA, e poi in Turchia, Finlandia e Qatar. Fermo per la prima parte di stagione a causa di un problema fisico, da quando è rientrato ha contribuito con 8 punti e 7 rimbalzi di media nelle 8 gare disputate. Del quintetto titolare, oltre ai già citati Valsecchi e Valdo, fanno parte anche Tommaso Bellini, l'ala Lorenzo Restelli e il centro Alì.

Così il play-maker della Novipiù M.B., Simone Vecerina, presenta il match di Fidenza: «Abbiamo vinto all'andata ma sarà una partita difficile perché la Fulgor è una squadra giovane, che ti induce a giocare male e che mette grande intensità in campo. Ha grandi corpi e atletismo, quindi dovremmo essere bravi a limitare un po' le caratteristiche degli avversari. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, cioè esprimere in campo quello che ormai stiamo facendo dall'inizio dell'anno, con le nostre idee, convinti che sarà una battaglia perché in trasferta in questo campionato non è mai semplice vincere, poi sarà un ennesimo scontro diretto contro una squadra che ha due punti meno di noi, quindi la partita sarà fondamentale».

L’incontro, arbitrato da Alberto Purrone di Mantova e Francesco Di Lucio di Cernusco sul Naviglio (MI), sarà trasmesso in diretta streaming su LNP PASS e seguito con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.