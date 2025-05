Articolo »

Manifestazioni

05 maggio 2025

05 maggio 2025 Alessandria

Eventi Golosaria 2025: fervono i preparativi Martedì 6 maggio la presentazione nella sede della Fondazione Cral

di r.m.

Martedì 6 maggio alle ore 11 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria a Palatium Vetus si terrà la presentazione di Golosaria tra i castelli del Monferrato 2025. Ecco una anticipazione.

Sarà un evento ricco di novità che animeranno la kermesse per il weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio. Il tema scelto dei Colori vuole rendere omaggio alle sfumature di un territorio unico, composto di vigneti, borghi storici e eccellenze agroalimentari che hanno reso celebre questa terra anche al di fuori dei confini italiani.

“Ancora una volta, da 19 anni, stiamo realizzando un evento che sarà un’occasione imperdibile per esplorare il Monferrato e farlo conoscere al pubblico che arriva dalla Lombardia e dalla Liguria – spiega Paolo Massobrio –affinché altri diventino “Monferrini metropolitani (nome di un’associazione spontanea di non residenti che hanno preso casa in questi anni). Sarà celebrato in vino in cinque location privilegiate e il cibo, con gli espositori del Golosario nel castello di Casale Monferrato, ma anche con il piatto di Golosaria che evocherà i colori, ossia l’insalata di bollito misto, offerta da Pro loco e Ristoranti”

Tornando al tema dei Colori, l’occasione di Golosaria sarà quella di celebrare uno dei massimi esponenti della pittura seicentesca piemontese: il Moncalvo, al secolo Guglielmo Caccia, filo conduttore della manifestazione, protagonista a Palatium Vetus di Alessandria con la mostra “Il Moncalvo e la sua bottega: movimento e sentimento nella Controriforma”. Le sue tracce si troveranno poi a Calliano, nella chiesa SS Nome di Maria, che custodisce le sue opere, ed ancora a Grana Monferrato nella Chiesa Parrocchiale; a Grazzano Badoglio, col ritratto di Aleramo, fondatore del Monferrato. Al Santuario di Crea, grazie all’ospitalità di mons. Francesco Mancinelli, rettore del Santuario diocesano, si accederà al chiostro del convento e all’ex refettorio, solitamente non accessibile, per osservare una bellissima tela della figlia Orsola Maddalena Caccia, realizzata nel primo trentennio del Seicento. E ovviamente, a Moncalvo, suo paese d’adozione dove il Caccia avrà un programma interamente dedicato con visite guidate al museo con l’“Anteprima Mostra del Caccia”. E sempre in tema di arte e di colori, Rosignano Monferrato ha riaperto lo studio del celebre divisionista Angelo Morbelli, all’interno di Villa Maria alla Colma.

Sulla scia del colore, la tavolozza si riempie con la mostra di Colombotto Rosso a Camino, anticipata da un workshop di pittura; a Montemagno con la mostra “Il profondo significato del colore dell’arte” e per i più piccoli il “Laboratorio sui colori e le emozioni” condotto dalla pittrice Milena Paro. A Murisengo ecco in prima assoluta la mostra “Sergio Perrero Experience” all’interno della stamperia degli anni ’70. Un trionfo di colori da non perdere quello a Coniolo con “Coniolo Fiori”, che giunge alla 23^ edizione, e a Castello di Piea che prosegue l’eco della sua 17^ edizione de “Il Narciso Incantato”. Quindi la 4^ edizione di “Quattordio Urban Art”, un evento di live painting street art.

Grande spazio, come sempre, al vino, a partire dal Castello di Casale Monferrato, cuore pulsante della manifestazione, con i magnifici produttori del food del best seller Il Golosario, ma anche quelli del format Barbera&Champagne: spumanti di ogni parte d’Italia e Barbera nelle sue diverse denominazioni. E poi le cucine di strada abbinate alle migliori birre artigianali. Tornando al vino, a Castagnole Monferrato si potrà conoscere il Ruchè, a Grazzano Badoglio ecco l’enclave dei grandi vini monferrini con una Masterclass dedicata guidata da Marco Gatti e il banco di assaggio di domenica pomeriggio coi sette produttori del Comune. Si prosegue a Vignale Monferrato, dove domenica pomeriggio saranno proclamati l’amico e l’amica del Grignolino 2025, col contorno di un banco di degustazione dei migliori Grignolino. E ancora al Wine Resort Hic et Nunc di Vignale Monferrato e al Castello di Gabiano, passando dalla cantina del Castello di Uviglie, dove troveranno spazio Grignolino e Barbera con due masterclass; a Serralunga di Crea, c’è la “Grignoliteca” del ristorante Osteria Crea, accanto alla quale verrà inaugurata la boutique del gusto “Crea, l’Antica Bottega”. Da non perdere le declinazioni del vino nella mixology a Murisengo nell’evento “Street Cocktail”. Immancabile la visita alla Distilleria Mazzetti di Altavilla, con degustazioni sensoriale guidate prenotabili sul loro sito.

Tra le novità di questa edizione, quattro itinerari per scoprire il Monferrato in bici, esplorando il territorio con soste golose presso ristoranti e negozi selezionati dl Golosario. Il progetto, bettazzato “Bicicletta Golosa” nasce da un’idea del giornalista Davide Banfo, che ha elaborato personalmente i percorsi: l’itinerario Grignolino-Monferace, quello del Freisa d’Asti e dei sette castelli, il Ruchè e le sue colline e infine Grignolino e il paese della grappa.

Altro giro con “Golosaria a pedali in Monferrato” per sabato 17 maggio a partire dalle ore 10: una pedalata enogastronomica a tappe, scandita da assaggi e degustazioni, con partenza e arrivo da Ottiglio, passando per Casorzo Monferrato, Altavilla Monferrato e Fubine Monferrato. Prenotazioni sul portale di Gran Monferrato

Immancabili anche le camminate guidate, che danno la possibilità di vivere il Monferrato esplorandone la biodiversità, la flora e la fauna ma anche luoghi d’arte e punti storici e culturali del territorio. Da non perdere la passeggiata naturalistica a Camagna Monferrato e a Viarigi alla scoperta delle orchidee selvatiche e spontanee. Doppio appuntamento a Grazzano Badoglio, mentre a Camino la camminata sarà enogastronomica - culturale. A Murisengo, si va invece “Alla scoperta delle orchidee selvatiche” con il Nordic Walking Valcerrina, mentre a Castelletto Monferrato il tema sarà la “Wine Walking”. Nel circuito, anche Rosignano Monferrato, Vignale Monferrato e Castell’Alfero offrono esperienze nel segno della natura e dei colori. Quarta edizione per “Passeggiando per Montiglio Monferrato” un itinerario di 10 km con tappe gastronomiche.

Ad Asti, per tutto il weekend, si potranno seguire 4 itinerari turistici alla scoperta della città di Alfieri e del Palio. Tra le mostre da non perdere, a Cella Monte l’Ecomuseo della Pietra dei Cantoni, una delle pietre da costruzione mioceniche più pregiate. A Conzano, presso Villa Vidua, va in scena “Subiet di Patro – Omaggio a Primo Favarin” personaggio passato alla storia come ultimo fischiettaro, mestiere fondamentale per gli angeli delle cappelle del Santuario di Crea. A Montechiaro d’Asti all’interno del cenacolo d’arte, sarà visibile la mostra itinerante contro la violenza sulle donne “L’amore non alza le mani, ma ti prende per mano”. Ad Olivola apriranno le porte Villa Guazzo Candiani, con il suo infernot, e l’azienda olivicola Oliviera. Per finire, a Quarto inferiore, presso il MOC (Museum of Capitolo) è prevista la “Mostra nella Stalla”.

Menzione a sé per Camagna Monferrato che in due giorni ha organizzato un programma ampio, che abbraccia ambiente, natura, gusto e tradizione, e anche un artigianato locale pieno di sorprese. Il piatto di questa manifestazione sarà l’insalata di bollito misto, realizzata in diversi paesi tra cui Piovà Massaia, in collaborazione con la Bocciofila, a Murisengo che la presenterà tra i piatti della Cena en plein air; quindi nell’ambito della Festa d’la Fricia di Villamiroglio, accanto al Gran Fritto Misto Piemontese. Anche a Frinco l’insalata di bollito sarà preparata all’interno di un menù della tradizione organizzato dalla Pro Loco, così come a Lu-Cuccaro Monferrato, Montiglio Monferrato e Grazzano Badoglio per la cena del sabato e a Serralunga di Crea al ristorante “Osteria Crea”.

Questi i numeri della manifestazione: 37 paesi coinvolti, 5 castelli, 11 camminate, 5 percorsi in bicicletta, 24 mostre e visite guidate, 15 esibizioni teatrali, musicali, di danza e giochi di strada. E poi, ancora, 5 location con banchi d’assaggio di vini, 25 pranzi e cene organizzate da Pro Loco e associazioni e 12 mercatini di artigianato e prodotti tipici.