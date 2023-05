Articolo »

01 maggio 2023

01 maggio 2023 Coniolo

Ventunesima edizione "Coniolo Fiori" torna dopo tre anni di assenza La kermesse si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio

Un. momento dell'ultima edizione svoltasi nel 2019

di Chiara Cane

Conto alla rovescia per il gran ritorno, dopo due anni di assenza forzata, della XXI Edizione di Coniolo Fiori, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio, su organizzazione del Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale “Coniolo è…”.

Tante le novità e numerosi gli espositori (circa 100) di piante, fiori, arredi/attrezzature per il giardino e l’orto, oltre che di oggettistica dedicata. Tra i vivaistici presenti, il Vivaio Le Muse di Luca Recchiuti, da Lanuvio (Roma), per presentare e parlare delle piante tropicali e sub tropicali e, per la prima volta nel Monferrato, le Ceramiche Fiabesche di Giuliana Bellina.

La nuova edizione, inoltre, tornerà a consolidare il gemellaggio con le eccellenze agroalimentari della montagna Pistoiese. A conferire un tocco di internazionalità, infine, la partecipazione di Mathilde Lunven, da 35 anni organizzatrice de la “Foire aux Plantes” a Saint-Priest, cittadina nei pressi di Lyone.

Ma le novità non finiscono qui. Durante l’evento, verrà suggellato l’ingresso del Comune e di coniolese tra i “Custodi delle orchidee spontanee”, grazie alla numerosa presenza di questo fiore, presente in 25 varietà così come censite dai tecnici del Parco del Po del Piemonte.