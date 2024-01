Articolo »

08 gennaio 2024

08 gennaio 2024 Casale Monferrato

Concerto Pienone in Sant'Ilario per il San Bartolomeo Gospel Choir Domenica 7 gennaio l'ultimo concerto del periodo natalizio

Oltre 400 persone hanno gremito la chiesa di Sant'Ilario per il concerto

di Andrea Mombello

Chiusura di feste natalizie in grande stile per il San Bartolomeo Gospel Choir, che per il concerto di domenica 7 gennaio nella chiesa di Sant’Ilario a Casale ha fatto registrare un tutto esaurito, con oltre quattrocento spettatori al seguito. Il tour “20 anni d’In…Canto”, iniziato lo scorso ottobre nella chiesa dello Spirito Santo, è proseguito con un pieno di date nel mese di dicembre.

Ad accogliere il coro e gli spettatori, il parroco Don Franco Zuccarelli (che si è unito al coro al termine), che ha ricordato come l’appuntamento in S. Ilario alla fine delle feste sia una data fissa del calendario del gruppo diretto dal maestro Gianfranco Raffaldi. Il coro, che ha unito sapientemente canto, danza e preghiera, come da tradizione, ha eseguito, oltre al repertorio tradizionale, compresi i tre bis finali, per più di due ore, quindici minuti di brani natalizi conclusi da un Adeste Fideles arrangiato in modo particolare dal maestro Raffaldi, già noto per il suo passato, che festeggia 65 anni di attività. L’affetto del pubblico per questo coro si è manifestato con un lungo applauso al termine del momento musicale.

«Questo tour ha toccato quasi tutte le province del Piemonte più una tappa in provincia di Brescia, ottenendo grandi accoglienze al di sopra di ogni aspettativa, anche in zone nuove, con conferme già per il prossimo anno. Fra le grandi soddisfazioni quella di aver potuto realizzare qualche obiettivo che ci eravamo prefissati a favore di associazioni di volontariato grazie agli sponsor», ci ha detto Raffaldi al termine del concerto in Sant’Ilario.

Un breve periodo di riposo e si riprendono le prove già agli inizi di febbraio per il primo dei concerti della seconda parte del tour, che terminerà l’11 gennaio 2025 sempre a Casale nella chiesa di Sant’Ilario.

Le date del tour riprenderanno ad aprile: sabato 13 al Municipale concerto per Pulmino Amico, mentre il 27 in Sant’Antonio altro evento benefico a favore di Anffas.