18 dicembre 2024

18 dicembre 2024 Alessandria

Teatro All’Alessandrino la stagione al via con “Oliva Denaro” Giovedì 19 dicembre, alle 21 c'è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini. Protagonista dello spettacolo tratto dal libro di Viola Ardone

di Enrico Sozzetti

Alessandria è pronta gli spettacoli che vedranno protagonisti i teatri Alessandrino, Ambra e San Francesco grazie alla stagione 2024/2025 organizzata dalla Città di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Costruire Insieme, con il supporto di Alexala, Agenzia turistica locale, e Alegas Gruppo Iren.

In calendario sei spettacoli di prosa in scena al Teatro Alessandrino, quattro piece per il Segmento Off, produzioni realizzate dalle compagnie teatrali locali Quizzy Teatro, Coltelleria Einstein, Teatro della Juta e Compagnia Stregatti, in scena all’Ambra e al Teatro San Francesco. E ancora tre appuntamenti con le ‘Domeniche a Teatro per le famiglie’ al Teatro San Francesco, rassegna organizzata da Piemonte dal Vivo con la Coltelleria Einstein e in collaborazione con Ting.

La stagione prende il via giovedì 19 dicembre, alle 21, al Teatro Alessandrino con Ambra Angiolini in ‘Oliva Denaro’, spettacolo tratto dal romanzo di Viola Ardone, drammaturgia di Giorgio Gallione in collaborazione con la stessa Ambra Angiolini, scene e costumi di Guido Fiorato, disegno luci di Marco Filibeck e musiche a cura di Paolo Silvestri. La regia è di Giorgio Gallione.

Il primo appuntamento del prossimo anno è per sabato 11 gennaio con lo spettacolo 106 Garofani Rossi, Velia e Giacomo l’Antifascista, prodotto da Quizzy Teatro nell’ambito del Segmento Off, con Monica Massone e Gianni Masella, regia di Sergio Notti, al Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna 8.