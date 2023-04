Articolo »

27 aprile 2023

Calcio giovanile Calcio, al Piola di Vercelli le finali del Torneo delle Regioni Dopo una settimana di gare il Torneo delle Regioni è arrivato al suo atto conclusivo

di g.b.

Dopo una settimana di gare il Torneo delle Regioni è arrivato al suo atto conclusivo, questa mattina dalle 9,30 iniziano le finali delle quattro competizioni. Le prime a scendere in campo saranno le selezioni di Under 15 di Lombardia e Toscana, poi toccherà alle 11 alla formazione Under 17 del Piemonte che cercherà di conquistare il titolo affrontando le Marche.

Nel pomeriggio alle 14,30 toccherà all'Under 19 che vedrà di fronte Liguria e Friuli, infine alle 17 la finale femminile con la super favorita Lombardia opposta all'Emilia Romagna.