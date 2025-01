Articolo »

12 gennaio 2025

12 gennaio 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale La Novipiù inizia il girone di ritorno contro la Rucker San Vendemiano

Il play-maker "Kikki" Guerra tra i migliori contro Ragusa (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Le ultime due partite del 2024 e la prima del nuovo anno si sono chiuse con altrettante affermazioni sul campo (contro Treviglio, Saronno e Ragusa) che hanno evidenziato la crescita significativa che la Novipiù Monferrato Basket sta compiendo, a livello tecnico e di amalgama, sia a livello individuale che di gruppo. La squadra ora è in fiducia corroborata dalle vittorie stesse - che, si sa, aiutano a lavorare con maggiore serenità durante la settimana - e dal rientro degli infortunati. Contro Saronno è tornato sul parquet Marcucci dopo la forte distorsione alla caviglia e nel finale della partita con Ragusa si è rivisto, anche se per pochissimo, il giovane Camara. Ritorni che allungano le rotazioni a disposizione di coach Corbani dando la possibilità di rifiatare a chi sta di più in campo. Il rientro di capitan Martinoni e le migliorate condizioni fisiche di Pepper e Wojciechowski hanno restituito a tutti gli effetti alla squadra i suoi “tre tenori”, punti di riferimento imprescindibili di questo gruppo che, attorno a loro, può crescere ancora molto nel prosieguo della stagione. Nel confronto con i siciliani è piaciuta la maturità con cui la Novipiù ha saputo cantrollare la partita quando gli ospiti hanno cercato di avvicinarsi con qualche folata ispirata dal talentuoso Bertocco. La solidità difensiva e la buona vena realizzativa (anche dalla linea della carità con 16 centri su 18 tentativi) hanno permesso ai casalesi di cambiare decisamente passo nella seconda metà di gara per andare a chiudere un match che ormai era da portare a casa.

In avvio del girone di ritorno della prima fase, il calendario riserva alla Novipiù un mini ciclo di tre partite in otto giorni. La prima domenica 12 gennaio in Veneto sul campo della Rucker San Vendemiano, poi mercoledì 15 in casa (ore 20,30) contro Desio e domenica 19 ancora al “PalaEnergica” contro Mestre, tre confronti che rappresentano una verifica importante del processo di crescita dei rossoblu e che faranno comprendere meglio la possibile collocazione dei casalesi nel ranking del campionato.

Domenica, dunque, la Novipiù giocherà alla “Prealpi SanBiagio Arena” di Conegliano (ore 18) contro la Rucker, terza in classifica a pari punti con Omegna e Faenza. All’andata, nella seconda giornata del campionato, i veneti espugnarono il “PalaEnergica” per 82-90 con una prestazione monstre del lettone Kristaps Gluditis, autore di 43 punti e letteralmente immarcabile. Nelle ultime partite la squadra di coach Daniele Aniello ha un record di 3 vinte e 2 perse. In casa la Rucker ha perso le prime gare contro Orlandina e Omegna, poi a metà dicembre contro Desio. Un “fortino” difficile da espugnare, ma la Novipiù ci proverà in ogni modo. Rispetto alla partita giocata a Casale la Rucker ha recuperato l'esterno Alberto Cacace, che produce 12.3 punti e 6.9 rimbalzi a partita. L'energia del classe 2004 Mauro Zacchigna e le giocate del centro atipico Tommaso Oxilia, oltre al talento del già citato Gluditis, costituiranno i punti di forza della squadra veneta che ha vinto 12 partite e che in classifica fa parte del gruppo di inseguitrici subito dietro al duo di testa Legnano-Treviglio. Degna di rilievo l'affermazione esterna ottenuta proprio sul campo della capolista Legnano inizio dicembre, che rimarca la caratura della Rucker.

In casa Novipiù tutto il roster è a disposizione di coach Fabio Corbani. Così presenta la partita l’esterno della Novipiù, Marco Rupil: «Arriviamo da un periodo nel quale siamo riusciti a recuperare gli infortunati e qualche punto in classifica. Il girone di ritorno ce lo aspettiamo più tosto rispetto all'andata, ma sono dell'idea che non abbiamo ancora raggiunto il nostro massimo potenziale. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, anche perchè non siamo sempre stati al completo, ma vogliamo che sia un girone di ritorno che rispetti di più la nostra qualità e il lavoro che facciamo quotidianamente».

L’incontro, che sarà arbitrato da Massimiliano Spessot di Gradisca d’Isonzo (GO) e da Andrea Andretta di Udine, verrà trasmesso in diretta streaming su LNP PASS e seguito con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.