25 giugno 2023

25 giugno 2023 Alessandria

Provincia di Alessandria Il primo Regolamento per il Registro De.Co. Su proposta del consigliere Stefano Zoccola

di r.m.

Alessandria è l’unica Provincia in Piemonte ad aver approvato all’unanimità in Consiglio provinciale, nella giornata lunedì 19 giugno, il Regolamento per l’istituzione del Registro provinciale De.Co.

Si tratta di un’innovazione molto interessante dal punto di vista della promozione e valorizzazione del territorio. La proposta in Consiglio è giunta dal consigliere Stefano Zoccola e considerata la grande efficacia delle Denominazioni di origine controllata dei prodotti tipici come strumento per la promozione del settore agroalimentare ed enogastrononico avendo la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale. La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente Enrico Bussalino e da tutti i consiglieri all’unanimità.

La Provincia ha tra le sue funzioni principali il governo di area vasta e quindi l’importante compito di una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli ed associati, del suo territorio e promuoverne le attività.

A seguito di questa importante decisione sarà istituito il Registro provinciale dei Comuni della Provincia di Alessandria, con prodotti De.Co. all’interno del quale sono iscritti i Comuni della Provincia e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all’individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell’estensione della zona di produzione.

Uno specifico strumento informatico online consentirà ai Comuni (referenti individuati) di poter provvedere direttamente all’inserimento nel Registro della Documentazione necessaria nonché al suo aggiornamento periodico.