07 ottobre 2024

07 ottobre 2024 Casale Monferrato

Nelle sedi Asl Al Campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid Prenotazioni da lunedì 7 ottobre

di r.m.

Lunedì 7 ottobre ha inizio in Piemonte la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Chi deve vaccinarsi contro l’influenza

La vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della salute, è riservata ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti, ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, ai portatori di malattie croniche e ad alcune categorie di lavoratori di interesse pubblico.

Dove rivolgersi per essere vaccinati

Il vaccino è disponibile presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale, così come sarà possibile vaccinarsi presso le Farmacie che partecipano alla campagna. Gli ospiti delle residenze assistenziali per anziani verranno vaccinati in struttura.

Vaccinazione anti Covid: per chi è raccomandata

Prosegue anche l’attività vaccinale contro il Covid con il vaccino JN.1, aggiornato e di recente approvazione. La vaccinazione è fortemente raccomandata negli over 60, negli operatori sanitari, nelle donne in gravidanza e nel post partum, negli ospiti delle residenze assistenziali per anziani, nei malati cronici.

Come accedere alla vaccinazione anti Covid

Il vaccino è disponibile presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e presso le Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Inoltre, a partire da lunedì 14 ottobre sarà possibile vaccinarsi presso gli ambulatori vaccinali delle sedi distrettuali di Alessandria, Casale, Novi, Tortona, Acqui e Ovada: la vaccinazione andrà prenotata telefonicamente a partire dal 7 ottobre allo 0131 307822 dalle ore 12,30 alle ore 19 dal lunedì al venerdì.

Sarà possibile, nei soggetti non ancora vaccinati contro l’influenza, ricevere la vaccinazione antinfluenzale contestualmente alla vaccinazione anti Covid, come da raccomandazioni del Ministero della Salute. Gli ospiti delle RSA e RA verranno vaccinati in struttura.

SEDI DEGLI AMBULATORI ASL AL