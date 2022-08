Articolo »

Manifestazioni

07 agosto 2022

Monferrato Gli eventi di agosto nell'Astigiano non solo Mon Stage Dal 10 agosto festa del Ruchè a Castagnole

di Alessandro Anselmo

Le due settimane centrali d’agosto sono ricche di appuntamenti in tutto il comprensorio moncalvese. Oltre al Festival Cacciano di Moncalvo e ai concerti di musica classica di Portacomaro, a Moleto, borgo d’Ottiglio proseguono i concerti jazz presso il ristorante “Le Cave”.

Giovedì 11 agosto il chitarrista blues Riki Massini allieterà gli ospiti del ristorante, mentre giovedì 25 toccherà al quartetto jazz composto da Luigi Tessarollo alla chitarra Tommaso Profeta al sax, Giorgio Allara al contrabbasso e Riccaro Marchese. A Viargi, in occasione del IX Festival Teatrale promosso dalla Fondazione Gabrielle Accomazzo, si terrà il concerto Palmarosas band, con gli Chiansonniers e “Zena” cantautrice, mercoledì 10 agosto alle ore 21.30 presso la Torre dei Segnali.

Monferrato On Stage prosegue invece domenica 7 agosto in Piazza Piemonte a Roatto, Asti, con la Symphony Rock – l’Orchestra sinfonica di Asti e il chitarrista Andrea Braido che porteranno sul palco uno spettacolo del tutto inedito che fonde la musica sinfonica con il rock.

“Una rappresentazione musicale forte, potente ed emozionante ad oggi inedita in Italia, pensata, creata e organizzata in totale autonomia, con lo spirito pionieristico che contraddistingue Monferrato On Stage, per cui, alla buona musica, si aggiunge altra buona musica”, spiega Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS. Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Vann Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti che saranno interpretati in chiave sinfonica dall’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal maestro Silvano Pasini, che per la prima volta, in occasione del Monferrato On Stage, si unirà alla chitarra elettrica di Andrea Braido. Il menù ideato dallo chef Federico Francesco Ferrero prevede una rivisitazione in chiave gourmet degli agnolotti, tradizionali e di magro, abbinati alla Barbera d’Asti.

Prossimo appuntamento è con la Festa del Ruchè quando il 10 agosto la vocalist e autrice Stefania Dipierro sarà in concerto a Castagnole Monferrato. Dipierro è una cantante versatile, autrice e compositrice dall’impronta avanguardistica che si muove sui territori del jazz, della musica brasiliana e del soul. Il 20 agosto, invece, il concerto della band Shefound accompagnerà l’aperitivo musicale che si terrà ad Aramengo.

La sera del 21 agosto Monferrato On Stage approderà a Buttigliera d’Asti per il concerto di Hillside Power Trio, band con uno stile musicale vario e ricco di influenze che spazia da rock al blues, dal funky al reggae.