Articolo »

Cronaca

23 novembre 2019

Emergenza maltempo, nella Bassa tutto ok, ma prudenza

di m.ros.

Situazione sotto controllo nelle zone monferrino a confine con la Bassa vercellese: eccezion fatta per qualche allagamento tra Rive, Pertengo e Balzola, tutto nella norma a Villanova e Morano: tanta acqua ma nessuna criticità, ci dicono Fabrizio Bremide da Villanova e Luca Ferrari da Morano.

Varcando la provincia, nel Vercellese, situazione Sesia sotto controllo, ma con attenzione. Claudio Tambornino, sindaco di Caresana raccomanda di "evitare le aree golenali in territorio caresanese del fiume Sesia, della rogge Bona e Marcova". Stesso appello anche dal primo cittadino di Motta de' Conti Emanuela Quirci. Vittorio Ferrero, sindaco di Crescentino, comune interessato da una previsione di criticità del fiume Po nella giornata di domenica, ha invitato alla prudenza: "Nelle prossime ore, soprattutto nella giornata di domani, si potrebbe verificare un innalzamento del livello idrometrico del fiume Po dovuto agli apporti di acqua degli affluenti che saranno in piena. Il Sistema locale di Protezione Civile è attivo per la vigilanza ed il monitoraggio. Mi sento tranquillo e fiducioso. Consiglio, comunque, di limitare gli spostamenti verso le aree di Piemonte in allerta rossa".