25 dicembre 2022

25 dicembre 2022 Asti

Promozione e sviluppo Nasce la Hydrogen Valley Astigiana La Provincia di Asti sottoscrive l'accordo per il progetto sull'idrogeno e la mobilità sostenibile

di r.m.

Giovedì 22 dicembre, nella sede dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, è stato sottoscritto l’accordo finalizzato allo sviluppo di progetti integrati di “Hydrogen Community” (Hydrogen Valley Astigiana).

Con la firma dell’ambizioso progetto, che vede protagonisti la Provincia di Asti, l’Unione Industriale della Provincia di Asti, la Confindustria Piemonte, Veneto, Venezia e la società Hydrogen Park s.c.a.r.l. di Venezia (che ha dato origine, a Porto Marghera, alla prima Hydrogen Valley italiana), è stato mosso il primo passo per lo sviluppo di progetti di “Hydrogen Community”, da intendersi come insieme di comunità energetiche diffuse sul territorio e finalizzate alla creazione di centri per la produzione di idrogeno verde da utilizzare prioritariamente come combustibile per la trazione.

La finalità del progetto

La finalità del progetto è l’individuazione di aree poste lungo le direttrici di mobilità, idonee alla generazione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, agrivoltaico, idroelettrico, biomasse), per la creazione di centri per la produzione di idrogeno verde da utilizzare prioritariamente come combustibile per la trazione. Tali centri saranno da localizzare in aree industriali dismesse ed inutilizzate (da indagine Provincia di Asti / Confindustria Piemonte - Piattaforma Ardì).

La Provincia di Asti capofila dei progetti di Hydrogen Community

La Provincia di Asti, nell’esercizio delle proprie competenze e nell’ambito della collaborazione avviata con la Regione Piemonte (che accompagnerà la regolare stesura della 1^ Variante al PTCP e fornirà spunti per la modifica della Legge Urbanistica Regionale) ha costituito le basi per lo sviluppo di progetti di “Hydrogen Community”, da intendersi come insieme di comunità energetiche diffuse sul territorio.

Per meglio comprendere l’argomento è bene definire cosa sono le Comunità dell’Energia Rinnovabile (CER): un modello di innovazione che rende le imprese, i cittadini e le istituzioni protagonisti, investendoli della possibilità di utilizzare la generazione e la condivisione di energia rinnovabile come contrasto al cambiamento climatico, come strumento di democrazia e come esempio virtuoso di uno sviluppo basato sulla cooperazione.

L’importanza della piattaforma Ardì

Il progetto della Hydrogen Valley Astigiana si integra con un altro essenziale strumento sviluppato dall’ente provinciale, la Piattaforma Ardì – Aree dismesse ed inutilizzate. Ardì rappresenta, infatti, una vetrina delle “disponibilità immobiliari” inutilizzate o dismesse presenti nell’Astigiano, resa disponibile per la ricerca di siti da parte di possibili operatori interessati ad investire sul territorio provinciale e patrimonio informativo utilizzato dalla Provincia come base da cui partire per lo sviluppo di progetti specifici, in modo da coniugare le esigenze dello sviluppo economico con gli obiettivi della sostenibilità ambientale.