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Comprensorio

05 giugno 2026

05 giugno 2026 Borgo San Martino

Weekend La Sagra delle Fragole a Borgo S. Martino Tre giorni di buon cibo, musica, giochi e tanto altro

di Fernando Debernardis

Musica per tutti e menù prelibati per gli amanti della buona tavola: il fine settimana alle porte sarà ricco di eventi per la Sagra delle Fragole, rilanciata lo scorso anno in occasione del centenario e giunta all’edizione numero 101.

La Proloco di Borgo San Martino, che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune nella piazza della ex cooperativa, in via XXV Aprile, sarà protagonista della giornata inaugurale di venerdì 5 giugno, dalle ore 19, con la mostra fotografica per ripercorrere i primi 50 anni di attività dell’associazione turistica attualmente presieduta da Roberto Rossi, con tante immagini e oggetti dall’album dei ricordi, omaggio anche al mondo del volontariato.

A partire dalle 20 apertura dello stand gastronomico con tris di antipasti (insalata di mare, acciughe con bagnetto, insalata di fagioli, cipolle e tonno), ravioli al branzino e lasagna alla bolognese, frittura mista di pesce con patate, hamburger e patatine, per chiudere con le immancabili fragole, anche con panna cotta e crostata di marmellata. A seguire, dalle 22,30, si balla con la Wow band, che proporrà le migliori hit degli anni Novanta e Duemila.

Sabato 6 cena dalle ore 20 con nuovo tris di antipasti (tartare di carne cruda, tomino con composta di fragole e balsamico, insalata di fagioli e cipolle), agnolotti al sugo monferrino e risotto alle fragole, porchetta con patate, hamburger e stinco con patate e ancora dolci alle fragole. Per la parte musicale, doppio appuntamento con la Formula Bitt (dalle 21,30) per ascoltare il meglio della musica Beat anni Sessanta in versione rock, seguita dall’esibizione degli Asilo (dalle 23) per il tributo a Vasco Rossi, cantando a squarciagola i brani della celebre rockstar. Domenica 7, dalle 16, divertimento per i più piccoli e le famiglie con il Villaggio dei giochi di legno e lo spettacolo di clown e giocolieri, a cura di Marick Animazione.

Per la parte culinaria si replica il menu del sabato, dalle ore 20, mentre alle 21,30 via alle danze con la Serata Latina a cura del dj Maikel Lopez e il suo staff, con il debutto in società dei neo maggiorenni, ovvero i coscritti della leva 2008. Gran finale, come tradizione, con l’elezione di Miss Fragola e Mister Fragolone. Durante l’intero week-end sarà attivo il servizio bar, mentre nel salone Don Milanese verrà allestito il banco di beneficenza dall’Oratorio “Don Bosco”. Per bambini e ragazzi, inoltre, torneranno le giostre del luna park, attrazione immancabile della festa. Per informazioni e prenotazione tavoli (consigliata) è possibile contattare il numero 3519431119 o consultare le pagine Facebook e Instagram della Proloco.