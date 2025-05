Articolo »

Cultura

24 maggio 2025

Ultime settimane Echorama: progetto “Voci di Speranza” Il Concorso Letterario è riservato a opere letterarie inedite

Speranza. L’opera di Mirta Caccaro, richiama alla pace

di Chiara Cane

Ultime settimane per partecipare al progetto “Voci di Notte - Speranza” organizzato dall’Associazione Echorama, che coniuga l’11ma edizione del Concorso Letterario alle iniziative di Mail Art e di Multimedia Arts Call.

Il tema scelto per questa nuova edizione vuole essere un invito a esplorarne tutti i possibili significati, dall’attesa fiduciosa del realizzarsi di un evento gradito o favorevole, alla fiducia nel futuro o nel raggiungimento di uno scopo o di una aspirazione, ma anche alla mancanza di speranza o ciò che toglie speranza, limitando le possibilità future al singolo individuo o alla società.

Il Concorso Letterario è riservato a opere letterarie inedite, in lingua italiana o dialetto piemontese, e si divide in 3 sezioni: Sezione Racconti, Poesie e Giovani/Futuro, quest’ultima, per autori Under18.

Ciascun partecipante può inviare una sola opera, più precisamente: massimo 5.000 battute per i racconti e massimo 30 versi per le poesie. In giuria ci saranno gli scrittori Giorgio Baietti, Fioly Bocca e Maevee Sandonati oltre la presidente di Echorama Laura Chiarello.

Il progetto internazionale di Mail Art è, invece, rivolto agli artisti, il quali potranno rielaborare il tema col modello grafico ‘Hope’ allegato al progetto in formato A4, ricorrendo a qualsiasi tecnica artistica e materiali. Le opere andranno inviate via posta e saranno condivise online. È prevista la realizzazione di un catalogo digitale e una mostra in autunno a Casale Monferrato.

La Multimedia Arts Call, infine, contempla opere di: arte digitale, reel, fotografia e foto elaborazioni, collage digitali e AI generated art. Anche in questo caso, le opere andranno inviate tramite l’apposito form online e verranno esposte in una mostra in realtà virtuale online e nel blog dedicato; al termine del progetto verrà altresì realizzato un catalogo digitale.

La partecipazione è gratuita; la scadenza è fissata per venerdì 13 giugno. Le premiazioni del concorso letterario si terranno sabato 6 settembre. Evento realizzato col patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Città di Casale Monferrato. info: www.vocidinotte.it.