28 aprile 2023 Camagna Monferrato

Martedì scorso "Orchidee in Monferrato": iniziativa a Camagna Il festival della custodia delle specie selvatiche

di Paolo Giorcelli

Circa 120 persone hanno aderito martedì a “Orchidee in Monferrato”, iniziativa del Festival della Custodia di Orchidee Selvatiche inclusa nel piano di valorizzazione e promozione della specie, intesa che è stata recentemente firmata assieme alle Amministrazioni di Ponzano e Terruggia. Nella fattispecie, Il borgo camagnese ha, per primo, individuato un terreno pubblico su cui crescevano delle orchidee selvatiche, il Parco dedicato alla memoria di Colombina Cabiati, madre dei partigiani Agostino e Pierino Lenti, Medaglia d'Oro della Provincia di Alessandria, e ne ha compreso il significato e la valenza di indicatore della qualità ambientale.

La manifestazione ha proposto nell’area “en plein air” che ricorda “Mamma Lenti” un momento di divulgazione, realizzato in sinergia con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Sono, dunque, seguite una camminata nei siti dove crescono le orchidee e la tappa alla Big Bench n. 119 “San Roc”, nelle cui vicinanze sorge un altro campo rigoglioso della preziosa specie floreale. La firma di adesione dei nuovi Custodi di orchidee e la merenda sinoira monferrina hanno fatto calare il sipario sulla kermesse.

“Orchidee in Monferrato” è parte del progetto LIFEorchids, una realtà finalizzata a contrastare l’attuale declino e il rischio di estinzione, di orchidee spontanee, non coltivate, tipiche di praterie ad alta biodiversità. Possono diventare Custodi i privati cittadini, le aziende, le associazioni, i Comuni e gli enti pubblici. Il Custode tutela consapevolmente un sito, ad esempio il giardino dove risiede, un bosco, un prato o un terreno agricolo di sua proprietà, con l’obiettivo di salvaguardarne e recuperarne l’habitat naturale. Attraverso la sottoscrizione di un impegno volontario, un vero e proprio accordo con Legambiente Lombardia, in rappresentanza del partenariato di progetto, il Custode si assume la responsabilità di un’azione di cura e tutela del territorio.