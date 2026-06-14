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Sport

14 giugno 2026

14 giugno 2026 Valenza

Ginnastica La Ginnastica Valentia fa incetta di successi in varie competizioni Le atlete si sono distinte nel Campionato Assoluto, Trofeo delle Regioni, Gran Premio d’Estate e Trofeo MAA la scorsa settimana a Gorle

Lucrezia Rexhepi (foto Tommaso/Ferraro)

di Massimo Castellaro

La Ginnastica Valentia ha fatto incetta di successi al Campionato Assoluto, Trofeo delle Regioni, Gran Premio d’Estate e Trofeo MAA la scorsa settimana a Gorle, in provincia di Bergamo. In occasione delle qualificazioni del Campionato Assoluto di Ginnastica Aerobica, Lucrezia Rexhepi della Ginnastica Valentia ha ottenuto l’accesso alla finale dell’Individuale Femminile e nella giornata di domenica ha concluso la propria prova al primo posto a pari merito con Sara Cutini della Società Porto Sant’Elpidio. Terza classificata Arianna Ciurlanti della Ginnastica Macerata. Rexhepi, impegnata in prestito con la società Aerobic Evolution nella categoria Gruppo, ha inoltre conquistato la medaglia d’argento. Nella categoria Trio, insieme alle compagne Ludovica Cereghino e Ilaria Pagella, ha ottenuto il quarto posto. Nell’altra competizione, il Gran Premio d’Estate, è arrivato un altro risultato positivo per la Ginnastica Valentia grazie a Rebecca Lo Proto, categoria Junior A, che ha chiuso al primo posto la gara individuale. Buone anche le prove dell’individualista Elena Paturan e del gruppo Allieve composto da Cecilia Re, Michela Cuomo, Ginevra Garlando, Giorgia Zunino ed Elena Paturan, impegnate nel Trofeo MAA. Nel Trofeo delle Regioni, la squadra di AeroDance del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, formata da Alessandra Caldarone, Ambra Evangelista, Irene Gaggio, Giulia Giusto, Antonella Macias, Nicole Magro, Matilde Sacchi e Ilaria Pagella della Ginnastica Valentia, insieme a Federica Chilelli della società Akuadro di Nichelino, ha concluso la competizione al terzo posto. Quarto posto, invece, per la seconda rappresentativa del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, composta da Gabriel Burzomato e Rayan Lasfar dell’Akuadro, Rebecca Lo Proto, Maria Vittoria Cuomo, Nicole Magro della Ginnastica Valentia e Isabella Aron Masenga dell’Artemis Gym Aerobic. Faceva parte della formazione anche Francesco Cicero, che non ha potuto prendere parte alla gara, suo malgrado, a causa di un infortunio.