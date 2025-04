Articolo »

27 aprile 2025

Calcio dilettanti Calcio, le altre categorie: Ozzano ai playoff, vittoria inutile per il Monferrato Il Tassarolo conquista la promozione in pieno recupero

di r.m.

Sono terminati in questo week end i campionati di Prima e Seconda Categoria con verdetti che erano scontati, anche se in Seconda la promozione del Tassarolo è arrivata solo in pieno recupero. Nello stesso torneo (dove le formazioni monferrine sono uscite vittoriose dai rispettivi impegni), l'Ozzano Ronzonese approda ai playoff dove affronterà fuori casa la Pro Molare. In Prima successo inutile a suon di gol per il Monferrato che, restando a dieci punti dalla Frugarolese, non riesce ad entrare nella griglia degli spareggi, per gialloblu - protagonisti di un'ottima stagione - adesso la possibilità di consolarsi con la finale di Coppa Piemonte che li vedrà di fronte al Pozzomaina.

I TABELLINI DELLE FORMAZIONI MONFERRINE

Valle Cervo-Crescentinese 1-2

Reti: al 12° Domenicone (V), 27° Alì, 75° Molitierno (C)

Crescentinese: Fanicchia, Marteddu Marco, Valrosso, Falcone, Masoero, Pagliano, Alì, Mudaro F., Cardinale, Facco (a disp. Bottan, Savio, Molitierno, Aresi, Marteddu Moreno, Ghannay, Cappellari, Mudaro P.) All. Petrucci

Pro Palazzolo-Cigliano 1-4

Reti: al 7° Carena, 53°, 69° Patrono, 73° Germano (C), 81° Parrinello (P)

Pro Palazzolo: Depperu, Maino, Dalpedri, Kane, Dondi, Tommasi, Castagnone, Petrillo M., Micillo, Parrinello, Veliu (a disp. Pala, Bosia, Leon, Baraye, Ajaraam, Genesi, Saia, Petrillo A.) All. Manzo

Fortitudo FO-Capriatese 2-4

Reti: al 8° Coletti (C), 18° Kerroumi (F), 25° Barbieri, 39°, 64° Barbato (C), 74° Dellaferrera (F) Fortitudo FO: Cattana, Argellini, Bracco, Bianco, Starno, Zamburlin, Hrouchi, Boarino, Kerroumi, Dellaferrera, Omeri (a disp. Fortuna, Rabaglino, Albino, Vola, Gomis, Manfrin, Contiero, Martinengo, Boscaro) All. A. Borlini

Fulvius-Costigliole 0-1

Rete: al 51° Porta (C) Fulvius: Raschini, Cominato, Bincoletto, Beltrame, Cincinelli, Caterisano, Bertolotti, Loja, Savino, Vetri, Di Bella (a disp. Zucchelli, Bruni, Melluccio, Barbera, Biasotti, Battista, Cavigliola, Vescovi, Degioanni) All. F. Borlini

Monferrato-Casalnoceto 6-4

Reti: al 25° Rizzi (M), 29° Ormelli (C), 34° Bonsignore, 45°, 75°, 77° Casone, 49° Godwin, 59° Camara rig. (C), 67° Bellio (M), 92° Boaro (C) Casalnoceto: Albertin, Ottria, Olivieri L., Randazzo, Hina, Dinica, Bonsignore, Repetto, Rizzi, Salierno, Casone (a disp. Pasino, Capuana, Marmonti, Agosta, Bellio, Oliveri F., Saccon) All. Schiavone

Moncalvo-Pozzolese 1-1

Reti: al 54° Hajdini (M), 90° Olivieri (P)

Moncalvo: Baldi (52° Olivieri), Valenzano, Pavese (46° Hajdini), Varbella, Bragato M. (58° Ferro), Giardina (46° Aloi), Kapllani, Defendini, Cresta, Lin (58° Ferrara) (a disp. Gardini, Bragato G., Monzeglio) All. Derosa

Ozzano Ronzonese-Audace Boschese 3-2

Reti: al 9° Grosso (O), 24°, 61°, 87° rig. Caligiuri (B), 49° rig. 63° Arfuso, 92° (O) Ozzano Ronzonese: Costamagna, Coppo, Martinotti, Allara, Volpato, Tocco M, Grosso, Aguayo, Arfuso, La Manno, Buso (a disp.Hoxha, Ombra, Tocco A., Bifolco D., Hamad, Casani, Arnone, Bifolco A. Vallin Vizzi) All. Carachino

Pro Molare-Calliano Fassa 0-3