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Cultura

05 aprile 2026

05 aprile 2026 Giarole

Tanti appuntamenti "Castelli Aperti" a Pasqua e Pasquetta A Giarole, Ozzano, Rosignano...

di Luigi Angelino

Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo in tutto il Piemonte torna l’iniziativa "Castelli Aperti" nata trentun anni fa. Apprezzata a livello nazionale e internazionale, propone un ricco calendario di aperture, visite guidate, eventi culturali dove ogni dimora custodisce storie affascinanti e tesori artistici pronti a essere scoperti.

Ne parliamo con la presidente Elisa Bogliotti che la"macchina" la conosce bene avendo iniziato a lavorare vent’anni fa come responsabile ufficio stampa dell’agenzia Langhe Monferrato Roero (LaMoRo, tra i soci l’Ente Manifestazioni di Casale, ndr) che aveva dato vita nel 1996 a Castelli Aperti.

«Mi innamorai subito di questo progetto ambizioso che cercavo di promuovere sulle testate locali, mandavo i comunicati via fax… Quando me ne andai dall’agenzia e il progetto fu messo a bando, fondai una associazione con le mie ex colleghe. Provammo ad aggiudicarci la gestione del progetto e andò bene. Da allora non l’ho mai più lasciato. Da addetta stampa, sono passata a partecipare al coordinamento e poi la presidente dell’Associazione...».

E oggi "Castelli Aperti" rappresenta «un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e diffuso, Da aggiungere nuove entrate e lo sviluppo della rete che ci proietta in Europa...». Vediamo subito gli appuntamenti “pasquali” vicino a noi.

Giarole – Castello Sannazzaro: aperto a Pasquetta con due turni di visita: alle 11.30 e alle 16; ingresso intero 15 €; ridotto (ragazzi tra i 12 e i 18 anni) 5 €, gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori.

Ozzano Monferrato – Borgo Antico di Ozzano Monferrato: visite guidate gratuite a Pasquetta alle 15.

Rosignano Monferrato: a Pasquetta visite guidate gratuite alle 10, 11.30, 15, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394.

I prossimi fine settimana troveremo anche il Castello Razzano di Alfiano Natta e Viarigi.

Abbiamo sentito anche il conte Giose Sannazzaro Natta, primo aderente col Castello di Giarole (storia millenaria) al circuito in Monferrato e poi continuare con coinvolgimento della sua famiglia, tra cui Ludovica Sannazzaro, nota per il suo racconto della vita nel castello conosciuta sui social come "The Castle Diary": «Aderiamo - ci dice - alla stagione di aperture organizzate e promosse dall’Associazione Amici di Castelli Aperti che sono molto bravi a promuovere il territorio monferrino e piemontese valorizzando le nostre Dimore storiche, i nostri palazzi e castelli che sono una parte così importante e significativa della nostra cultura e storia. Le persone che gestiscono l’associazione sono brave, molto disponibili e sempre attente alle esigenze dei proprietari e di chi partecipa alle visite».