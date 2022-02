Articolo »

21 febbraio 2022

21 febbraio 2022 Casale Monferrato

Autismo Angsa, consulenza gratuita per le scuole del territorio L’associazione casalese ha proposto agli istituti locali un servizio rivolto a docenti e operatori

di r.m.

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’associazione ANGSA Casale aps ha proposto alle scuole del territorio un servizio di consulenza gratuito rivolto a quei team di docenti curricolari, di sostegno e di operatori della scuola delle classi in cui sono inseriti allievi nello spettro autistico per i quali si deve gestirne l’inserimento.

L’assegnazione di docenti di sostegno non sempre specializzati o formati sull’autismo, i ritardi nelle assegnazioni di figure di supporto e le specifiche esigenze organizzative, relazionali e didattiche che il funzionamento autistico richiede, sono elementi che rendono sovente difficile avviare serenamente l’anno scolastico, con grave disagio di tutti (allievo, scuola, famiglia).

Trattamento integrato

La proposta si colloca in coerenza con quanto previsto dalla DGR 2- 4286 del 29/11/2016 dove si cita che tra i requisiti irrinunciabili, qualsiasi progetto di trattamento deve intendersi come integrato, menzionando anche la formazione dei genitori (parent training) e la consulenza della scuola in un’ottica di rete dei servizi.

A realizzazione di quanto definito nella DGR, lo scorso anno nel periodo da febbraio a giugno, Angsa Casale ha organizzato un percorso di “Parent training di 1° livello”, realizzato on line, gratuito rivolto a genitori di figli minori e adulti residenti nel territorio casalese, offerto e condotto da Angsa Torino.

Il progetto ha consentito ai partecipanti di potersi esprimere in un contesto aperto e non giudicante e di identificare, quindi, l’Associazione come uno spazio di parola e ascolto utile e prezioso per accrescere le loro conoscenze sul tema.

Adesione di cinque scuole

Quest’anno alla proposta di consulenza hanno aderito cinque istituti scolastici del Casalese segnalando situazioni complesse di inserimento di allievi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado; il team di lavoro è formato da tutti i docenti coinvolti, dagli operatori comunali assegnati per l’autonomia e la comunicazione e dai referenti dell’inclusione, garanti della partecipazione e della ricaduta sull’intera scuola in termini inclusivi.

Un intento di sinergie

È bene precisare che la consulenza erogata non ha l’intento di sostituirsi alle competenze che sovente la scuola già mette in atto nel campo del sostegno scolastico, né di quelle dei servizi pubblici o privati del territorio, ma intende creare sinergie utili e fornire maggiori risorse per il percorso scolastico e sociale, armonizzando quindi i propri interventi con quelli già esistenti ed includendo sempre le famiglie nel percorso.

Si rivela particolarmente utile per l’aumento di competenze didattico-educativo dei docenti nei confronti dell’allievo autistico, per la maggior consapevolezza dei bisogni di strutturazione e prevedibilità da parte di tutti i docenti, nonché per la sensibilizzazione dei compagni di classe/sezione sul funzionamento del compagno autistico, favorendo una maggiore inclusione con adulti e compagni; non ultimo, nella transizione da un grado di scuola all’altro e comunque ogni qualvolta la scuola ritiene utile un supporto sulla specificità del lavoro didattico ed educativo con questi allievi.

La consulenza è gestita da Maria Seira Ozino per Angsa Casale, docente esperta in autismo e didattica dell’inclusione, che incontra mensilmente il team dei docenti per il monitoraggio e l’avanzamento del lavoro, in presenza oppure on line in base alle esigenze e alla situazione emergenziale.

Come affrontare le situazioni

La metodologia proposta, sperimentata da anni sempre in ambito educativo, permette ai partecipanti di assumere un modello per affrontare le situazioni complesse, aumentare le conoscenze sul funzionamento della mente autistica e di avviare dei percorsi di ricerca-azione educativa per l’allievo e la classe di appartenenza. Si tratta quindi, attraverso la consulenza, di produrre un tipo di apprendimento trasferibile in situazioni future.

Il percorso di consulenza rientra nella serie di eventi formativi che il Coordinamento Autismo Piemonte realizza per l’anno 2022 con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la collaborazione della Regione Piemonte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: ANGSA Casale aps, telefono 388/9810119.