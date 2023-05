Articolo »

Economia

31 maggio 2023

31 maggio 2023 Alessandria

All'unanimità Coldiretti Alessandria: Mauro Bianco confermato presidente L’elezione è arrivata dopo le assemblee calendarizzate nelle Sezioni e nelle Zone

di r.m.

Mauro Bianco confermato al vertice di Coldiretti Alessandria per i prossimi cinque anni. Lo ha stabilito l'Assemblea della Federazione, che lo ha eletto all’unanimità.

Lo annuncia Coldiretti: «La nomina è arrivata durante l’assise che si è svolta questa mattina nella Sala Multimediale della Federazione alessandrina: un momento particolarmente sentito dalla base, vissuto come “un tassello determinante per costruire quella che sarà la Coldiretti di domani”».

L’elezione è arrivata dopo le assemblee calendarizzate nelle Sezioni e nelle Zone: la nomina dei nuovi Presidenti, assieme ai rappresentanti dei Movimenti, completano la Giunta di Coldiretti Alessandria per il quinquennio 2023-2028.

«La pandemia, il conflitto in ucraina e la lotta contro i comportamenti senza senso messi in atto da Bruxelles sono solo alcuni degli esempi che hanno contribuito a sancire ancora di più il ruolo unico e straordinario della nostra agricoltura. Dobbiamo continuare a lavorare per ottenere quella Sovranità alimentare che rende unico e invidiato in tutto il mondo il prodotto Made in Italy. Ognuno deve fare la sua parte, ogni territorio è uno scrigno di biodiversità che va difeso dagli attacchi dall’omologazione e da chi vuole introdurre i prodotti di laboratorio spacciandoli per cibo – ha affermato il presidente Mauro Bianco, dopo aver ringraziato per la fiducia rinnovata -. La migliore risposta ai comportamenti scellerati dell’Europa sono i nostri Villaggi, i nostri mercati contadini e le nostre aziende che in tutta Italia ci mettono la faccia e dialogano con il nostro più straordinario alleato: il consumatore. Stiamo attraversando un momento di grande cambiamento, per questo è ancora più determinante valorizzare l’agricoltura come risorsa economica, sociale e ambientale per garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo e reddito in un quadro di piena integrazione dell'agricoltura con gli interessi economici e sociali del Paese».

Mauro Bianco, 45 anni, «è titolare d’azienda ad indirizzo biologico ad Odalengo Grande prevalentemente caratterizzata a cereali, foraggio, corilicoltura e api di oltre 60 ettari. Un’esperienza tra le fila dell’associazione che lo porta ad entrare in Giunta nel 2012 dopo essere stato eletto presidente della Zona di Cerrina, diventare consigliere di CadelPo e presidente di Cap Assicurazioni, impegnato quindi nel percorso di sviluppo del Cap Nord Ovest, pilastro fondamentale nella realizzazione della progettualità economica di Coldiretti che abbraccia Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nel 2018 arriva la nomina alla presidenza di Coldiretti Alessandria; oggi, 2023, la conferma per i prossimi cinque anni».