Inaugurazione
I nuovi uffici medico-legali dell'Inps di Casale Monferrato
Martedì 10 marzo la cerimonia
L’INPS di Alessandria ha inaugurato, martedì 10 marzo, i nuovi uffici medico-legali presso l’Agenzia di Casale Monferrato alla presenza del sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, del direttore regionale INPS Piemonte, Vincenzo Ciriaco, del prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra e del vescovo di Casale Monferrato, Gianni Sacchi.
L’inaugurazione conferma «l’impegno dell’INPS nel dare effettiva attuazione alla riforma della disabilità mettendo in atto, anche dal punto di vista logistico, soluzioni operative adeguate alle esigenze delle fasce più fragili della cittadinanza e alle reali necessità del territorio, nella logica della prossimità ai cittadini».
È proprio su questo aspetto che si è incentrato l’intervento dell’assessore Federico Riboldi che ha voluto sottolineare come «l’idea di portare i luoghi di salute o di assistenza, di dare un servizio, non solo nelle grandi città ma direttamente sul territorio non è solo una scelta politica ma è un investimento nelle persone, un modo concreto per rafforzare e valorizzare le comunità locali».
Gli uffici medico-legali di Casale Monferrato sono «il risultato concreto dello sforzo di potenziamento, nell’ambito della Direzione provinciale INPS di Alessandria, dei servizi dedicati alle attività di accertamento sanitario connesse ai procedimenti di valutazione dell’invalidità».
Secondo il direttore regionale Ciriaco l’Agenzia INPS di Casale «è una sede particolarmente aperta e accogliente e rappresenta quindi il luogo ideale per sperimentare la riforma della disabilità avviata ad Alessandria lo scorso settembre. Nel territorio provinciale il nuovo procedimento, che vede l’INPS quale titolare unico dell’accertamento sanitario, ha finora prodotto risultati positivi e, nell’ambito di questo processo di cambiamento, la disponibilità dei nuovi locali consentirà di migliorare ulteriormente la qualità e l’accessibilità del servizio offerto».
I lavori sono stati concretamente avviati dal direttore dell’Area Pensioni e Invalidità Civile della Direzione Regionale INPS Piemonte, Emilia Grisi, che ha ringraziato «la proprietà per avere reso possibile la realizzazione di nuovi spazi, un esempio della modalità con cui l’Istituto continua a innovare la propria presenza sul territorio anche grazie alla cooperazione con soggetti privati con l’obiettivo condiviso di apportare benefici all’intera collettività».
Secondo il direttore provinciale INPS di Alessandria, Fiorenzo Prato, l’inaugurazione rappresenta «un momento di dialogo e di condivisione tra istituzioni e territorio, confermando il ruolo centrale della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di attuazione della riforma e un esempio di sinergia tra pubblico e privato al servizio della cittadinanza».
L’evento, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei vertici dell’Istituto, degli Enti di Patronato, delle associazioni di categoria e dei servizi socio- assistenziali, «rappresenta un segno tangibile dell’impegno dell’INPS nel percorso verso l’inclusione e l’integrazione sociale delle fasce di utenza più fragile».
