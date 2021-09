Articolo »

Attualità

07 settembre 2021

07 settembre 2021 Casale Monferrato

Regione Piemonte Tampone gratuito per chi ha l'esenzione dal vaccino Anche per chi ha fatto la prima dose e poi contratto il Covid

di r.m.

«Sono 18.337 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, martedì 7 settembre, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 11.546è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.454 i 12-15enni, 5.160 i 16-29enni, 3.007 i trentenni, 2.313 i quarantenni, 1.840 i cinquantenni, 929 i sessantenni, 447 i settantenni, 214 gli estremamente vulnerabili e 165 gli over80».

Lo comunica la Regione Piemonte che annuncia una nuova iniziativa: «Da questa settimana c'è la possibilità di accedere gratuitamente al tampone ai cittadini che: hanno l’esenzione dalla vaccinazione (circa 6.000 in Piemonte); sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino (circa 7.350 in Piemonte)».