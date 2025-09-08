Articolo »

08 settembre 2025

08 settembre 2025 Ottiglio

Proposta ecomuseale Il “Monferrato decorato”: venerdì 12 visita a Ottiglio Appuntamento alle 17 in piazza Filippini

di Chiara Cane

Approda venerdì 12 settembre (ore 17), per la prima volta a Ottiglio, la proposta ecomuseale “Monferrato decorato”, iniziativa della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, su disegno di Anna Maria Bruno, volta alla scoperta/riscoperta dei decori e degli affreschi custoditi nelle abitazioni private, e non solo, che abitano il territorio monferrino.

Si partirà da Casa Bruno, presso la quale si potrà apprezzare la tradizione figurativa di fine anni ’60 che il noto decoratore monferrino Venesio Bruno scelse per la sua residenza. Dalle rappresentazioni del mito classico al ritratto dell’operista e compositore Giuseppe Verdi, dalle immagini di scene bucoliche a quelle dedicate alla flora e alla fauna locale, le suggestioni si moltiplicano.

La seconda tappa sarà presso l’abitazione del primo cittadino Massimo Pasciuta, dov’è ben conservata una volta, decorata dallo stesso Bruno, riproducente immagini colorate che rimandano alle arti e alle stagioni. Raggiunto il sottotetto dell’abitazione, poi, si potranno anche osservare: la singolare collezione di oltre 600 modellini di treni (alcuni molto rari) gelosamente custoditi in teche perimetrali e, in posizione centrale, la sorprendente ed estesa riproduzione della stazione di Pergine in Trentino, ovviamente, in movimento.

La terza e ultima tappa sarà presso Casa Sorisio che, edificata ove un tempo sorgeva l’antico castello, conserva una volta affrescata nel 1904 da Rodolfo Morgari, il pittore e restauratore dei Regi Palazzi, su nomina del Re Vittorio Emanuele II. La residenza privata, posta alla sommità dal paese, si raggiungerà attraversando le vie del centro storico del borgo monferrino.

L’appuntamento ecomuseale rientra nell’ambito dell’evento “Ritorna la piccola Parigi”, che sabato 13 e domenica 14 vedrà protagoniste le danze di una volta (su ballo a palchetto), accompagnate dalla musica dei Controcorrente, di Romeo e dei Cooperfisa, mentre la Nuova Pro Loco Ottigliese proporrà gli ‘Antichi gusti in tavola’.Ritrovo in piazza G. Filippini. La partecipazione è gratuita. Necessaria la prenotazione: 348 2211219. Posti limitati. Il 10 ottobre tappa a Vignale Monferrato.