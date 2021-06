Articolo »

Attualità

Economia

03 giugno 2021

03 giugno 2021 Casale Monferrato

Da sabato 3 luglio al via i saldi estivi in Piemonte

di r.m.

«In Piemonte i saldi estivi inizieranno sabato 3 luglio e dureranno otto settimane anche non continuative». La decisione ha trovato oggi, giovedì 3 giugno, il suo iter conclusivo con l’approvazione della delibera, a firma dell’assessore al Commercio, Vittoria Poggio, dopo il confronto con le Regioni confinanti Liguria, Lombardia ed Emilia con le quali è stato concordato di iniziare le vendite nello stesso giorno. Il via libera agli sconti riguarda tutte le categorie merceologiche, e senza distinzione tra commercio in sede fissa e commercio online.

«Con un mese di anticipo - ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio - le aziende potranno programmare meglio la stagione. Adesso confidiamo nella ripresa dei consumi da tempo fermi. Alcuni segnali sono incoraggianti, ci auguriamo che questa tendenza possa proseguire e anzi crescere».

La decisione della Giunta «è stata accolta favorevolmente dalle principali associazioni di categoria con le quali era stato avviato un confronto nelle settimane scorse».