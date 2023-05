Articolo »

Mercoledì 17 maggio Sostenibilità: come cambia il bilancio delle imprese Un webinar in Confindustria Alessandria

Per approfondimenti sulle tematiche della sostenibilità si tiene in Confindustria Alessandria la quinta videoconferenza del ciclo di webinar “Le imprese per un Piemonte più sostenibile” organizzato da Confindustria Piemonte in collaborazione con le Associazioni Territoriali, che ha preso avvio a gennaio.

Il webinar per le imprese piemontesi “Il Reporting: come cambia (obbligatoriamente) il bilancio delle imprese” si svolgerà mercoledì 17 maggio alle ore 9 in videocollegamento da Confindustria Alessandria. Introdurranno l’incontro Laura Coppo (nella foto), presidente di Confindustria Alessandria, e Tiziano Andreini, Ceo di Alpla impresa leader di “Fabbrica Sostenibile” 2023.

Seguiranno le relazioni di Matteo Ferraris (Confindustria Alessandria) che tratterà il tema: “Il bilancio di sostenibilità: inquadramento normativo e precedenti utili di riferimento”; Giulia Devani e Sergio Vazzoler (Amapola) che interverranno sugli “Aspetti pratici della rendicontazione di sostenibilità”; Ilaria Pitrazzoli e Annalisa Pavese (Team Sostenibilità Buzzi Unicem Srl) che illustreranno “Il bilancio di sostenibilità: l’esperienza ventennale di Buzzi Unicem”.

Le conclusioni sono affidate a Marco Piccolo (Ceo Reynaldi e delegato CSR Confindustria Piemonte).