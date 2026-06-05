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Scuola

05 giugno 2026

05 giugno 2026 Valenza

Formazione For.Al Valenza: gli studenti dell’Orafo si mettono alla prova con l’impresa formativa Il corso per Operatore alle Lavorazioni dell’Oro e dei Metalli Preziosi

di Massimo Castellaro

Si è concluso con soddisfazione, al For.Al “Vincenzo Melchiorre” di Valenza, il progetto di impresa formativa che anche quest’anno ha coinvolto gli allievi del primo anno del corso per Operatore alle Lavorazioni dell’Oro e dei Metalli Preziosi.

L’iniziativa, che rappresenta da tempo uno dei punti qualificanti dell’offerta formativa della scuola, è stata avviata con la presentazione del progetto da parte di Gregorio Rizzetto, rappresentante dell’azienda madrina Costanzo e Rizzetto Srl. Successivamente gli studenti hanno visitato l’impresa, osservando da vicino tutte le fasi della realizzazione di un gioiello: dall’ideazione e progettazione fino al prodotto finito.

Il percorso ha previsto 150 ore di attività dedicate all’organizzazione aziendale, ai processi creativi e produttivi e alle principali dinamiche del settore orafo. Al termine dell’esperienza, gli allievi hanno presentato all’azienda madrina i gioielli realizzati durante il progetto, mettendo in pratica le competenze acquisite.

«L’impresa formativa rappresenta una delle modalità più efficaci di integrazione tra formazione e mondo del lavoro – spiegano Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale di For.Al – consentendo agli studenti di alternare momenti di apprendimento teorico a esperienze operative che riproducono concretamente le dinamiche aziendali».

A differenza di altre attività laboratoriali o di simulazione, l’impresa formativa permette agli studenti di operare in un contesto produttivo reale, partecipando a processi di produzione e commercializzazione di beni e servizi organizzati secondo logiche di mercato e in relazione diretta con clienti esterni.

Nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Piemonte, questa esperienza viene attivata secondo specifici requisiti sperimentali: l’istituzione formativa assume temporaneamente il ruolo di azienda, realizzando al proprio interno un processo produttivo reale e non simulato, destinato a un cliente finale e soggetto alle normative del settore di riferimento. L’attività si svolge esclusivamente nell’ambito delle ore curriculari (990 ore annue) e mantiene una forte valenza educativa e professionale.

Traverso e Porro hanno infine sottolineato il valore di queste iniziative, che consentono agli studenti di confrontarsi direttamente con il mondo dell’impresa e di apprendere da professionisti e imprenditori di primo piano del distretto orafo valenzano.