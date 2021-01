Articolo »

Attualità

08 gennaio 2021

08 gennaio 2021 Casale Monferrato

Deposito Nazionale I sindaci del Monferrato dicono no alle scorie nucleari in un sito Unesco e in Piemonte «La priorità deve essere risolvere il problema delle scorie già presenti a Trino e Saluggia»

di r.m.

«Il nostro territorio è stato oggetto di una decisione priva di consultazioni sulla materia del deposito delle scorie nucleari. Un tema così importante e delicato per le sue implicazioni sia in termini di sicurezza che di ricaduta economica, non deve affrontato dal governo unilateralmente e quindi chiediamo condivisione. Il Monferrato, patrimonio Unesco, area a forte vocazione turistica e produttiva, sia industriale che agricola, si ritrova così ad essere individuata come area a “idoneità piena” per il Deposito Nazionale di rifiuti nucleari».

Sono categorici i sindaci monferrini che questa mattina, venerdì 8 gennaio, si sono confrontati in una riunione convocata dal sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi: «La proposta dei Comuni del Monferrato, riuniti in assemblea dal sindaco di Casale, è quella di allestire velocemente un team tecnico qualificato, anche in collaborazione con la Regione Piemonte, che riesca a produrre evidenze scientifiche chiare e inoppugnabili, che dimostrino la non opportunità di collocazione di questo deposito nel nostro territorio».

Contestualmente «i siti di stoccaggio già presenti di Trino e di Saluggia necessitano di immediati e improrogabili interventi. I sindaci all’unisono chiedono su questo tema chiarezza e risorse, prima di individuare i siti definitivi come correttamente richiesto dal sindaco di Trino».