28 gennaio 2020

28 gennaio 2020 Casale Monferrato

Regione Piemonte Una nuova convenzione interregionale per la navigazione sul Po Interessato il tratto da Casale Monferrato alla Conca di Cremona

di r.m.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi, ha accolto con soddisfazione il voto favorevole espresso questo pomeriggio, martedì 28 gennaio, dal Consiglio regionale sul disegno di legge che ratifica l’intesa e la nuova convenzione tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Un percorso che comprende, tra gli altri, il tratto da Casale Monferrato alla Conca di Cremona.

«Si è ritenuto necessario ed opportuno - puntualizza l’assessore Gabusi - modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento. Dalla data in cui è stato dichiarato di interesse nazionale, il sistema idroviario padano-veneto non è stato realizzato nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia».

La nuova convenzione individua gli obiettivi, gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione, nonché la ripartizione delle spese. A questo proposito, la Regione Piemonte «consegue un notevole risparmio, in quanto vede ridotta la propria quota all’1% della somma complessiva e transitoriamente, sino a quando il tracciato della via di navigazione in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti dalle norme europee, parteciperà con una quota simbolica dello 0,1%. La parte rimanente viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni, la cui aliquota diventa del 33,3%».