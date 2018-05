Articolo »

Cronaca

01 maggio 2018

01 maggio 2018 Casale Monferrato

Addio al prof. Luigi Avonto, funzionario di Stato e docente

di Alberto Marello

Una vita intensa, vissuta sotto molti cieli, alla ricerca di un significato che Luigi Avonto ha racchiuso in quasi cinquanta pubblicazioni. Nato a Casale nel 1946, sarà tumulato proprio in queste ore a Ocean View, a Vancouver, in Canada. Studioso per professione e per vocazione, Avonto è stato funzionario della diplomazia italiana e docente universitario oltre che scrittore, storico e ricercatore. Dopo il diploma al Liceo Classico di Casale e le due lauree (una alla Bocconi di Milano in Lingue e Letterature Straniere e una alla Cattolica di Milano in Lettere e Filosofia), è stato assegnato all’ufficio culturale dell’ambasciata d’Italia a Melbourne.

Dopo quattro anni passati in Australia, Avonto è stato trasferito a Barcellona. In Spagna è rimasto solo un anno prima di essere dislocato a Montevideo, città che dal 1989 è diventata la sua base, ma non la sua casa che era, a tutti gli effetti, il mondo. Visiting professor all’università di Toronto e di Oxford, terminato il percorso nella diplomazia è diventato direttore del dipartimento della facoltà umanistica dell’Università di Montevideo: i suoi studi si sono concentrati principalmente sulle vicende della Marina portando allo scoperto fatti e testimonianze di assoluto rilievo storico.

Il prof. Avonto, deceduto in Uruguay, lascia la moglie Marina Leva (vercellese conosciuta sui banchi di scuola), la figlia Alessandra, il genero Shawn Crowe e il fratello Armando, già vicepreside dell’Istituto Superiore Sobrero di Casale.