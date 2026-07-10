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Attualità

10 luglio 2026

10 luglio 2026 Casale Monferrato

La raccolta alimentare di Nova Coop "Dona la spesa per gli amici animali" Sabato 11 luglio

di r.m.

Sabato 11 luglio in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia si svolge la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato al sostegno delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati.

Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – come crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all'ingresso dei negozi. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, gattili e alle associazioni che si occupano dell'accoglienza, della cura e del recupero degli animali senza famiglia.

In provincia di Alessandria la raccolta sarà organizzata nei punti vendita Coop di Alessandria, Casale Monferrato (ipermercato e supermercato), Tortona e Valenza. I prodotti raccolti saranno destinati all'A.T.A. - Associazione Tutela Animali (Superstore Coop di Alessandria), a Baudilandia e Rifugio Cascine Rosse (ipermercato e supermercato Coop di Casale Monferrato), all'Associazione M.E.T.A. (supermercato Coop di Tortona) e a Cuore di Zampa (supermercato Coop di Valenza).

L'iniziativa rappresenta una risposta concreta a un fenomeno che continua a destare preoccupazione. I mesi estivi coincidono infatti con il periodo in cui si concentra il maggior numero di abbandoni di animali d'affezione, mettendo sotto pressione le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato, che operano quasi esclusivamente grazie all'impegno dei volontari e al sostegno della cittadinanza.

Nell'edizione 2025 di Dona la Spesa per gli amici animali, grazie alla generosità di soci e clienti Nova Coop, sono stati raccolti complessivamente oltre 24 tonnellate di alimenti destinati alle associazioni partecipanti.

«Ogni estate il fenomeno dell'abbandono degli animali torna purtroppo a manifestarsi con particolare intensità, mettendo in difficoltà le tante associazioni che garantiscono assistenza e accoglienza sul territorio – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. – Con Dona la Spesa per gli amici animali vogliamo offrire un aiuto concreto a queste realtà e, allo stesso tempo, sensibilizzare soci e clienti sull'importanza del possesso responsabile degli animali d'affezione. È un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno prezioso per chi ogni giorno dedica tempo, competenze e risorse alla cura di cani e gatti in difficoltà.»