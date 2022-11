Articolo »

16 novembre 2022

16 novembre 2022 Moncalvo

Moncalvese Leonardo Orsogna: un cantante in carriera Presto alla Casa Sanremo Live Box

di Alessandro Anselmo

Passo avanti per il moncalvese Leonardo Orsogna che quest’anno è arrivato alla pre finale del Cantagiro nell’ottobre scorso. Il prestigioso concorso canoro, che ogni anno coinvolge centinaia di cantanti in tutta Italia e che annovera tra i vincitori dal 1962 ad oggi artisti del calibro di Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e molti altri, ha visto di nuovo protagonista il 34enne Leonardo che ha salito un gradino ulteriore rispetto all’anno scorso, quando si era fermato alla semifinale.

Orsogna ha portato l’inedito “Vorrei cantare forte”, brano che a breve sarà disponibile sui digital store nella compilation digitale del Cantagiro 2022. Tra gli appuntamenti estivi che han visto Leonardo protagonista vi è il concorso canoro The Young Voice, tenutosi ad Aulla (SP), dove il cantante ha vinto il premio radiofonico Radio Elle. “Ringrazio per questa vittoria i numerosi moncalvesi che mi hanno supportato facendo di ‘La parte di me’ il brano più votato, tanto da far interrompere il conteggio da parte degli organizzatori propri per i tantissimi voti ricevuti” commenta Leonardo che da alcuni anni vive a Carrara, in Toscana.

E proprio scaricando gratuitamente l’applicazione Radio Elle dal cellulare sarà possibile ascoltare i suoi inediti e l’intervista in diretta di sabato 19 novembre. Recente Leonardo ha pubblicato su YouTube il video musicale “Pietre” che porta la firma di un altro giovane monferrino, Luca Campanale. A breve Orsogna sarà impegnato con le audizioni di Casa Sanremo Live Box alla presenza del Maestro Ciro Barbato.