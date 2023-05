Articolo »

18 maggio 2023

18 maggio 2023 Casale Monferrato

Bilanci "A spasso con le mamme": un successo Buona partecipazione all'iniziativa del 4 maggio

di r.m.

Giovedì 4 maggio, in occasione della giornata internazionale dell’ostetrica, che si celebra annualmente il 5 maggio, e all’interno delle azioni inserite nel progetto Comuni Outdoor, di cui Casale Monferrato fa parte, si è svolto l’evento “A spasso con le mamme”: iniziativa che è parte degli obiettivi strategici del Tavolo intersettoriale voluto dalla Regione Piemonte “Primi 1000 giorni”, che sviluppa interventi precoci sulle tematiche ambientali in gravidanza e nei primi anni di vita. La passeggiata si è tenuta sulla riva del Po ed è stata organizzata dal personale educativo dei Nidi comunali insieme alle ostetriche del Consultorio Familiare e del Punto Nascite dell’Ospedale di Casale.

Dopo il saluto dell’assessore alle Pari Opportunità, Daniela Sapio, della coordinatrice pedagogica dei Nidi d’Infanzia, Silvia Cantamessa, e dell’ostetrica Livia Bruno, il nutrito corteo di oltre un centinaio di mamme e bambini è partito alla volta del bosco della Pastrona guidato da un’educatrice dell’APS Penelope ed accompagnato dalle ostetriche e dalle educatrici dei Nidi. Al bosco della Pastrona, i bambini del Nido di Oltreponte hanno accolto i partecipanti con i canti animati dalle educatrici e le ostetriche hanno offerto un dono alle mamme presenti. Molti i riscontri positivi delle organizzatrici, «soprattutto per aver condiviso un momento di incontro e benessere tutto al femminile, in semplicità, nutrendosi della reciproca compagnia e dello stare in mezzo alla natura con i propri bambini».

A conclusione della passeggiata la Sapio ha dichiarato: «Un evento che ha permesso di godere appieno dello stare all’aria aperta in un bellissimo angolo di natura in città, chiacchierando, scambiando consigli ed esperienze, facendo conoscenza con il personale dei servizi del territorio, rispettando i ritmi delle mamme in attesa e dei bimbi. Una felice esperienza, piacevole e sicuramente utile che merita una riflessione su una futura riproposizione».