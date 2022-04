Articolo »

19 aprile 2022

19 aprile 2022

Domenica 24 aprile “Vidua il viaggiatore”: Christian Greco a "Genius Loci" L'appuntamento di Conzano

di Paolo Giorcelli

“Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi Monferrini” omaggia uno dei più intrepidi viaggiatori dell’Ottocento, il conte Carlo Fabrizio Vidua, e lo fa attraverso la partecipazione straordinaria di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino dal 2014: programma a tutto tondo fra storia, scienza, arte, musica e gastronomia per la tappa conzanese della kermesse, promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che si terrà domenica 24 aprile. Il borgo vanta, infatti, sei partecipazioni all’iniziativa e metterà in campo nuove risorse per una riscoperta di uno dei suoi più illustri personaggi.

Il pomeriggio ruoterà attorno alla figura di Carlo Vidua e alla narrazione del viaggio: si inizierà con quanto affermato dallo stesso Conte poco prima di partire per l’Egitto: “Il gusto di viaggiare è il più bello di tutti i gusti, soprattutto nei Paesi ricchi di ruine e di memorie grandi”, per poi concludere con il racconto della sua visita all’Isola vulcanica di Celebes in Indonesia, il luogo dove il nobile esploratore sprofondò con una gamba in una solfatara, rimase ustionato e patì le conseguenze dell’infezione creatasi fino alla morte, avvenuta nel 1830 ad Ambòina, isola dell’arcipelago delle Molucche, noto anche come Isole delle Spezie.

La tappa di Genius Loci a Conzano prenderà avvio alle ore 15 in Piazza Australia, dove i partecipanti saranno accolti dal Sindaco Emanuele Demaria e dalla guida Anna Maria Bruno e assisteranno alla lettura, da parte dell’attore e regista Giacomo Capra, dei brevi brani tratti dalle lettere di Carlo Vidua.

Il programma proporrà, inoltre, l’esecuzione de “l’Aria della polenta” del Conte, interpretata dal soprano Chiara Pederzani e dalla pianista Francesca Formenti, con il coordinamento di Silvio Righini, docente presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano e curatore del progetto dei Cantieri Musicali, e di Lionel Westhof.

A seguire Christian Greco offrirà la lectio magistralis dal titolo “Carlo Vidua e il Museo Egizio, una straordinaria avventura”. Cittadino Onorario di Conzano dal 2016, Greco si è reso responsabile del progetto di ri-funzionalizzazione, il rinnovo dell’allestimento e del percorso espositivo, terminato nel marzo del 2015, che ha permesso all’Egizio di “mutare” volto da museo antiquario a museo archeologico.

“In questi ultimi anni – spiega ha affermato il direttore - le ricerche archivistiche all’interno del Museo Egizio si sono molto intensificate, coinvolgendo istituzioni e archivi anche lontani, allo scopo di ripercorrere in maniera più attenta la nascita e la storia del Museo. A tale proposito è inevitabile incontrare la figura del giovane letterato Carlo Vidua, colto e illuminato viaggiatore, ma non soltanto! Di lui conosciamo i viaggi temerari e il suo ardimentoso carattere, come pure il suo innato e precoce senso di italianità; meno conosciute sono invece le sue raffinate doti diplomatiche che consentirono l’acquisto, da parte di Casa Savoia, della collezione di antichità egiziane, riunita da Bernardino Drovetti e che determinò la nascita del Museo Egizio. A tale proposito è utile ripercorrere le tappe maggiormente significative di questa “avventura”, ma ancor più soffermarci sul risultato finale: perché un museo egizio a Torino?”.

La manifestazione, che si svolgerà anche in caso di pioggia, si concluderà con la degustazione del té abbinato alla torta con spezie delle Molucche, realizzata da Stefano Miglietta del ristorante Terre Rosse di San Maurizio. La partecipazione sarà libera e gratuita, nel rispetto e nell’attuazione delle norme anti Covid. Maggiori informazioni sono ottenibili al numero 348 2211219.