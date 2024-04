Articolo »

Cultura

27 aprile 2024

27 aprile 2024 Casale Monferrato

All'assemblea dei soci Dalla Fabbrica di Santa Caterina: valorizzazione e restauro della chiesa barocca Verso un nuovo lotto di lavori

di r.m.

Nella serata di venerdì 19 aprile si è svolta, nella Sala Cavalla del Seminario della Diocesi di Casale Monferrato, l’Assemblea ordinaria dei Soci de La Fabbrica di Santa Caterina Onlus, un momento di confronto e condivisione per l’Associazione che ha sede in via Trevigi 16, moderato da Alberto Marello. Durante l’incontro sono intervenuti l’assessore regionale alla cultura Vittoria Poggio, il sindaco Federico Riboldi e il vicesindaco Emanuele Capra, oltre al presidente dell’Ente Trevisio Beppe Abbenante.

La presidente Marina Buzzi Pogliano ha illustrato e dettagliato ai numerosi Soci presenti il rendiconto 2023. Dalla parte delle uscite, la principale voce riguarda il restauro dei dipinti murali della cupola: 273.500€ impegnati dalla Onlus nel 2023, che sommati alle spese sostenute nel 2022 e nel 2024 per lo stesso cantiere risultano 355.500€ complessivamente spesi per l’attività di diagnostica, pulitura, consolidamento e presentazione estetica dei dipinti.

L’importante obiettivo di recupero è stato reso possibile grazie ai contributi di: Consulta per la valorizzazione dei beni culturali dell’Alessandrino (60 mila euro), Eltek (10mila), MFGA (10mila), Sanden Vendo (3mila), i Lions Club cittadini (2 mila dall’ormai tradizionale aperitivo sugli spalti del Castello), Comune di Casale (1.000), Krumiri Rossi (500 euro), SEA Scavi (500 euro), integrati dalle erogazioni liberali di privati e visitatori (8.000 €) e dall’incasso netto complessivo di circa 10.000€ derivante dalle varie iniziative di raccolta fondi (Asta fotografica, #salinellacupola, Cavagnin di Natale, Il tennis per l’arte, crowdfunding Adotta un angelo).

Ad inizio anno, non essendoci la disponibilità liquida sufficiente per la copertura dei costi del cantiere e dovendo anticipare i contributi attesi a consuntivo dal Ministero della Cultura (131.000€) e da Fondazione CRT (24.000€) è stato necessario attivare un finanziamento chirografario di 100mila euro presso Banco BPM. Nel 2024 è previsto incassare un ulteriore contributo da parte della Consulta dell’Alessandrino di 15.000€ (un particolare e sentito ringraziamento va al Presidente Piergiacomo Guala, recentemente scomparso) e di 10.000 dalla Fondazione CRA.

Dopo un breve dibattito la parola passa al vicepresidente Pietro Caire per la votazione del rendiconto, approvato all’unanimità, e la presentazione del preventivo 2024, che vedrà come previsione di spesa 206mila euro complessivi, di cui 190 mila da destinare alle manutenzioni straordinarie degli interni di Santa Caterina: parte di questi già spesi per il cantiere appena concluso, i rimanenti 168.000 previsti per un nuovo intervento che verrà presentato in conferenza stampa nelle prossime settimane. Tra le domande è emersa la curiosità sulla presenza della piattaforma di Santoro nei giorni scorsi. Marina Buzzi Pogliano relaziona sulla comparsa di alcune preoccupanti macchie di umidità all’interno della cupola, notata nei primi giorni di marzo, con conseguente immediata attivazione dei professionisti de La Fabbrica e dell’impresa AR Arte e Restauro di Padova, esecutrice dei restauri interni ed esterni.

Dopo una prima ricognizione interna con piattaforma ed esterna con drone, e grazie alla generosa disponibilità di Paolo Santoro, è stato possibile intervenire anche all’esterno. «La violenza estrema della pioggia e non consueta del vento che si è verificata nel mese di febbraio ha rivelato le criticità nella fragilità della cupola, che necessiterà sempre di cure e attenzione. Nel lato sud est della cupola sono state riscontrate delle discontinuità del colore della copertura e la cera usata nelle finiture si è cristallizzata. Questo significa che sono mancati dei cicli di raffreddamento del metallo della copertura, dovute alle alte temperature estive, e la cera si è usurata, permettendo così l’infiltrazione dell’acqua. Questo fatto deve fungere da monito per prendersi cura in maniera costante della chiesa. Il restauro non deve cessare, anzi deve andare avanti a ciclo continuo», ha dichiarato l’architetto Enrica Caire. La presentazione del rendiconto ha costituito un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale de La Fabbrica di Santa Caterina Onlus nel promuovere il restauro e la valorizzazione della chiesa, a beneficio della Comunità e a sostegno dell’Ente Trevisio proprietario, così come sottolineato anche dalle autorità che si sono succedute negli interventi di apertura dell’Assemblea.

Lunedì 29 aprile alle ore 18.30, sarà celebrata da don Renato Dalla Costa, la Messa per Santa Caterina da Siena. Al tradizionale momento eucaristico promosso Onlus, parteciperà il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI, sezione di Casale Monferrato. Venerdì 3 maggio alle ore 9.30 celebrazione della S. Messa del Primo Venerdì del Mese. Martedì 30 aprile alle ore 18 presentazione nella chiesa di Santa Caterina della mostra “Luce del mondo, sale della Terra – La persecuzione religiosa nelle storie e nei volti di giovani martiri di Fede nel mondo di oggi”. Intervento della professoressa Silvia Scaranari.