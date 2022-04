Articolo »

Venerdì 8 aprile Il ritmo della danza nel mondo della tv Al Municipale lo spettacolo “TV-B”

La ballerina Rebecca Ferreri con Milly Carlucci a “Il cantante mascherato”

di Andrea Mombello

Neanche il tempo di riposare dopo la conclusione del programma di Rai Uno “Il cantante mascherato”, che la Experience Company guidata dal coreografo Matteo Addino deve tornare di nuovo sul palcoscenico.

Il Teatro Municipale di Casale Monferrato ospiterà infatti venerdì 8 aprile alle ore 21 lo spettacolo “TV-B”: un viaggio nel mondo della televisione, con una famiglia che guarda davanti allo schermo celebri programmi, film e cartoni animati…tutto inizia con il celebre divano dei Simpson e una lotta per impossessarsi del telecomando. La televisione come focolare domestico e un susseguirsi di emozioni: protagoniste le sigle che faranno da colonne sonore ai balletti dei giovani danzatori. In scena, anche la ballerina monferrina Rebecca Ferreri, cresciuta alla Ritmo Danza e nell’accademia del celebre Kledi Kadiu.

Sotto la guida di Addino

Un atteso spettacolo, che vedrà sul palcoscenico le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 11 e i 20 anni, della Naima Academy di Genova, l’accademia di danza più grande della Liguria, pluripremiata a diversi Concorsi nazionali.

Provenienti da diverse regioni italiane, i giovani ballerini vantano già un’esperienza acquisita in molti teatri Italiani e altrettanti eventi nazionali e internazionali. La compagnia, inoltre, è costantemente impegnata nella creazione di numerosi e diversificati spettacoli che riscuotono sempre grandissimo successo su tutti i palchi dove sono stati presentati.

Tra i più importanti Halloween Nightmare per Mirabilandia, Waiura presente in numerosi eventi tra cui il prestigioso Como Lake Awards e The reality box presentato al 105 Stadium Genova. Recentemente, come detto, su Rai 1 per la partecipazione come unico corpo di ballo per la trasmissione Il cantante mascherato. Nella direzione artistica della compagnia di ballerini, come anticipato Matteo Addino, che ha curato le coreografie del programma di Rai Uno, insieme al celebre Simone Di Pasquale.

Una proposta di qualità

«Siamo particolarmente orgogliosi di avere questo spettacolo al Municipale di Casale Monferrato, proseguendo ancora una volta con proposte di grande qualità e di assoluto richiamo. La bravura della Experience Company è sotto gli occhi di tutti», ha invitato l’assessore Gigliola Fracchia. I biglietti, interi 15 euro e ridotti under 18 6 euro, sono in vendita accedendo alla biglietteria online del Teatro Municipale dalla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro o nei punti vendita VivaTicket (https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), tra cui Sassone Viaggi by Stat. Il botteghino in Teatro, invece, aprirà un’ora prima dello spettacolo.