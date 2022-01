Articolo »

Attualità

08 gennaio 2022

08 gennaio 2022 Casale Monferrato

Emergenza Crescono i contagi: il rischio di morte si riduce del 92% per chi si vaccina I dati della Regione Piemonte e le regole sulla quarantena

di r.m.

Ieri, venerdì 7 gennaio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 7.652 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5.945 dopo test antigenico), pari al 15,8% di 48.382 tamponi eseguiti, di cui 39.229 antigenici.

Dei 7.652 nuovi casi gli asintomatici sono 5.624 (73,5%). I casi sono così ripartiti: 5.468 screening, 1.645 contatti di caso, 539 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 572.594, così suddivisi su base provinciale: 48.163 Alessandria, 27.319 Asti, 19.626 Biella, 80.959 Cuneo, 44.496 Novara, 295.690 Torino, 19.821 Vercelli, 21.339 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.648 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 12.533 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 137 (+1 rispetto a giovedì).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.593 (+80 rispetto a giovedì).

Le persone in isolamento domiciliare sono 122.978 I tamponi diagnostici finora processati sono 12.196.617 (+48.382 rispetto a giovedì), di cui 2.770.356 risultati negativi.

Sono 17, 1 di ieri, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.136 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.607 Alessandria, 734 Asti, 452 Biella, 1.492 Cuneo, 970 Novara, 5.818 Torino, 561 Vercelli, 384 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 118 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 435.750 (+3.691 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 35.208 Alessandria, 21.385 Asti, 14.422 Biella, 61.416 Cuneo, 35.293 Novara, 230.976 Torino, 15.471 Vercelli, 16.276 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.686 extraregione e 3.617 in fase di definizione.

Terapie intensive: circa l'80% non è vaccinato

"Dai dati aggiornati al 7 gennaio, in Piemonte circa l’80% dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 137 ricoveri della giornata di ieri, 106 riguardano pazienti non vaccinati (69 uomini e 37 donne), 31 sono invece pazienti vaccinati (18 uomini e 13 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse".

Mortalità 12 volte più alta per gli over 50 non vaccinati

"Il rischio di morte si riduce del 92% per chi invece si vaccina. Le 211 persone morte per Covid nell’ultimo mese avevano tutte più di 50 anni, e di queste 119 non erano vaccinate.Considerando che in Piemonte ci sono in tutto circa 2,1 milioni di persone in questa specifica fascia d’età e che tra loro i non vaccinati sono circa 205 mila (ovvero i soggetti che non hanno aderito totalmente o le persone ancora senza ciclo completo), i 119 decessi che nell’ultimo mese hanno riguardato i non vaccinati (rispetto ai 92 morti fra quasi 1,9 milioni di vaccinati) evidenziano una mortalità fra i non vaccinati 12 volte superiore. In coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale (con monodose/doppia dose) la riduzione del rischio di mortalità è pari al 92%".

Le regole sulla quarantena: la tabella

La Regione Piemonte ha diffuso un utile tabella che pubblichiamo sulle nuove regole di isolamento e quarantena e sulle disposizioni su chi ha avuto contatti con positivi.