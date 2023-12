Articolo »

Comprensorio

25 dicembre 2023

25 dicembre 2023 Palazzolo

Visitabile durante le festività Il "Natale Barocco a Palazzolo Vercellese" Uno spazio scenico della Natività con dipinti in stile caravaggesco

La rappresentazione della Natività ispirata all'epoca barocca

di Maurizio Inguaggiato

È visitabile fino al termine delle festività nell’Auditorium dell’ex chiesa della SS Trinità di piazza Giovanni XXIII, il "Natale Barocco a Palazzolo Vercellese", ovvero l’allestimento scenico della Natività a cura del Circolo degli Artisti di Palazzolo.

Una sacra rappresentazione che si allaccia alla tradizione dei sacri monti di Crea e Varallo. Uno spazio con personaggi dipinti in stile caravaggesco a grandezza naturale e che ricorda le feste barocche nelle quali c'è una scenografia che incornicia la nascita di Gesù e dove i personaggi paiono accogliere fra di loro lo spettatore.

Un seguace del Caravaggio, Musso, era originario di Palazzolo e questo aspetto contestualizza l'opera, coinvolgendo il visitatore nell’avvenimento che da sempre ci affascina. Un’opera fissa e statica che diventa dinamica, in movimento, creando così il presepe vivente di San Francesco.

Un’atmosfera seicentesca che era stata già proposta l’anno scorso, aggiudicandosi anche il primo premio del concorso “Presepi nel Mondo” e che quest’anno torna con alcuni inserimenti scenografici in più, sempre coordinati dal pittore Alessandro Passarino, monferrino, ma palazzolese d’adozione, Ispiratore dell’opera. “Siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto parte della comunità palazzolese, quella più sensibile e questa è la cosa più importante” ci spiega Passarino.

“Tutto è nato come uno spettacolo, ripercorrendo il teatro del ‘600. Da scenografo lavoro sempre in equipe e sono contento del risultato che è stato ottenuto, grazie a quello che possiamo definire uno sforzo collettivo”. L'atmosfera seicentesca è resa ancora più suggestiva dal sottofondo musicale con brani dell’epoca. Questo non è l’unico presepio allestito a Palazzolo: c’è anche quello tradizionale in chiesa parrocchiale – che quest’anno verrà iscritto al concorso “Presepi nel Mondo” – e quello realizzato dai bambini del paese nella cappella di San Giuseppe.

Questi gli orari di apertura al pubblico del Presepe Barocco: sabato ore 16-18; domenica e festività ore 10-12 e 16-18; visite su prenotazione: 346-2216975 (Enzo); 347-0172481 (Santo).