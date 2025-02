Articolo »

Sport

26 febbraio 2025

Regione Piemonte Accesa la Fiamma dei Giochi invernali Special Olympics 2025

Nella storica cornice dello Zappeion Megaron di Atene è stata accesa la Fiamma della speranza e dell’inclusione che illumina la marcia di avvicinamento ai Giochi mondiali invernali Special Olympics di Torino 2025 e dare luce al futuro di un’intera generazione di atleti.

Dall'8 al 15 marzo a Torino, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato 1.400 atleti di 102 Paesi saranno impegnati in otto discipline: sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, ciaspole e short track.

La cerimonia, carica di emozione e tradizione, ha seguito un protocollo ispirato ai riti dell’antica Grecia. Presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino e della Città metropolitana Stefano Lo Russo, il presidente di Special Olympics Europa Eurasia David Evangelista, la presidente del Comitato organizzatore Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Tutti gli interventi hanno ribadito il valore dei Giochi come motore di inclusione e crescita sociale per cambiare la prospettiva nei confronti delle persone con disabilità intellettive, abbattendo le paure, gli stereotipi e i pregiudizi, affinché siano valorizzate per le loro capacità e per i loro talenti. “Il viaggio della fiaccola - ha dichiarato Cirio - segna il percorso di avvicinamento ad un grande evento che il Piemonte si prepara a ospitare per il suo carico di emozioni sportive e, in questa occasione in particolare, per il suo profondo significato di inclusione e solidarietà. In questi anni abbiamo lavorato per rendere il Piemonte protagonista di eventi internazionali, che abbiamo organizzato con professionalità e competenza, nella convinzione che questi siano motore di sviluppo e di promozione turistica. Con la stessa passione ci prepariamo ai Giochi invernali Special Olympics, che in più ricordano a tutti noi che la determinazione e dedizione consentono di superare ogni ostacolo e rendere la nostra società sempre più accogliente e solidale”.

Dal 26 febbraio la Fiamma inizierà il tour piemontese, che toccherà le principali località fino all’8 marzo, verrà portata nell’Inalpi Arena per illuminare la cerimonia di apertura.