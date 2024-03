Articolo »

09 marzo 2024

09 marzo 2024 Casale Monferrato

Basket Serie A2 - Fase a orologio Sabato a Lecce la Novipiù gioca una sfida cruciale contro l'HDL Nardò

Il play-maker Calzavara in azione contro Verona (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Il calendario della quinta giornata della Fase a orologio di Serie A2 riserva alla Novipiù Monferrato Basket la lunga trasferta in Puglia per il confronto di sabato 9 marzo con l’HDL Nardò, in programma alle ore 20,30 al Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Allenata da coach Luca Dalmonte, che ha sostituito a stagione in corso Gennaro Di Carlo, la squadra pugliese ha terminato la prima fase di campionato al terzultimo posto in classifica con 20 punti, a pari merito con Cividale. Nella Fase a orologio, invece, due vittorie iniziali, in casa con Latina e a Milano contro l’Urania, e poi altrettante sconfitte contro Cantù e a Rieti nel turno scorso. «Nardò è una squadra che ha assimilato i dettami tecnici di un allenatore “di sistema” come Dalmonte - commenta Federico Vignola, direttore sportivo di Monferrato Basket - Ha un americano come Russ Smith con grandi doti offensive e tanti giocatori italiani con esperienza di A2 come La Torre, Iannuzzi, Maspero e Parravicini, mentre il secondo straniero è il centro USA Wayne Stewart Jr. I salentini, che sono alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla zona salvezza, hanno rotazioni lunghe, anche a nove giocatori, il che accresce la loro pericolosità e duttilità. Mi aspetto una partita difficile, ma noi dovremo fare di tutto per cercare di portare a casa da questa trasferta due punti pesanti».

Il roster dei pugliesi è completato dagli esterni Baldasso e Nikolic, dall’ala forte Ferrara e dal centro Donda.

L’intero roster è a disposizione di coch Fabio Di Bella. La squadra, che in settimana ha preparato con grande attenzione il confronto con Nardò, è partita venerdì con un volo per Brindisi per trasferirsi poi in pullman a Lecce; il rientro a Casale è previsto nella giornata di domenica. Un’altra sfida cruciale, dunque, per i rossoblu prima del weekend di sosta del campionato per le Finali di Coppa Italia LNP a Roma.

Così l’assistente allenatore della Novipiù, Stefano Cova, presenta la partita di Lecce: «Usciamo da un’ottima partita contro Verona persa solo nel finale. Troviamo sul nostro cammino Nardò in un confronto cruciale per entrambe le squadre sarà ai fini della salvezza. Squadra che ama molto giocare nei primi 8 secondi in contropiede, quella salentina, per trovare soluzioni in campo aperto e che predilige giocare a ritmi molto alti. In difesa può alternare più scelte sul pick and roll ed è molto aggressiva sul pallone. Nardò arriva a questa partita dopo la sconfitta contro Rieti e vorrà sicuramente riscattarsi contro di noi. Le chiavi del match saranno sicuramente la gestione dei secondi sul cronometro e limitare il numero dei possessi degli avversari. Non abbiamo infortunati e arriviamo alla partita al completo sapendo benissimo l’importanza capitale di questo scontro. Cercheremo di giocare la gara come fosse una finale, sapendo che resta sempre meno tempo per fare punti utili in chiave salvezza, nostro obiettivo dichiarato che tutti condividiamo».

La partita, arbitrata dalla terna formata da Ursi, Yang Yao e Roca, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social di Monferrato Basket.

Monferrato Basket è in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla decisione della Corte Sportiva d’Appello che nei mesi scorsi, come si ricorderà, aveva tolto ai rossoblu la vittoria a tavolino contro Latina, assegnata in prima istanza dal giudice sportivo dopo la partita di Casale che i pontini avevano vinto sul campo.