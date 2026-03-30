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Economia

30 marzo 2026

30 marzo 2026 Torino

Il presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia rieletto presidente di Unioncamere Piemonte Il Consiglio dell’ente lo ha rinominato questo pomeriggio all’unanimità

di r.m.

Il presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, è stato rieletto questo pomeriggio alla presidenza di Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio.

Il presidente è stato eletto tra i presidenti delle Camere di Commercio del Piemonte dal Consiglio di Unioncamere Piemonte composto dai Presidenti e da quattro Membri di ciascuna Giunta delle Camere di commercio del Piemonte, su proposta della Giunta di Unioncamere Piemonte. Il Consiglio si è riunito nel pomeriggio di oggi, a Torino, presso il Circolo dei Lettori di via Bogino 9.

Ecco il commento di Gian Paolo Coscia: «Ringrazio il Consiglio per la fiducia rinnovata. La nostra missione fondamentale rimane quella di rendere i territori e le imprese piemontesi protagonisti attivi del mercato globale. Per farlo, non possiamo limitarci a una gestione ordinaria, ma dobbiamo agire su leve strategiche precise. In un contesto macroeconomico caratterizzato da una volatilità costante, la digitalizzazione e la sostenibilità non sono più opzioni, ma i veri pilastri della competitività. Investire nella transizione digitale significa ottimizzare le catene del valore e permettere anche alle piccole e medie imprese di scalare mercati internazionali altrimenti inaccessibili. Parallelamente, la sostenibilità deve tradursi in un vantaggio competitivo concreto, riducendo l’esposizione ai rischi energetici e rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori globali».

«Insieme al Consiglio, alla Giunta e a tutto il personale, lavoreremo per contribuire a costruire un ecosistema moderno, innovativo e aperto al mondo, capace di generare valore duraturo. Il nostro obiettivo è facilitare il dialogo tra il mondo agricolo, industriale e dei servizi, creando sinergie che favoriscano l'attrazione di investimenti e il ricambio generazionale, elementi indispensabili per garantire la tenuta e la crescita del nostro sistema produttivo nel lungo periodo».